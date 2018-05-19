Doç. Dr. Mutlu Türkmen, Uluslararası Bocce Konfederasyonu başkanlığına aday oldu

ERCAN ATA / ANKARA,(DHA)

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkan Vekili Doç. Dr. Mutlu Türkmen, Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI) Başkanlığına aday oldu.

İsviçre\'nin Mendirisio şehrinde 26 Mayıs tarihinde yapılacak olan Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI) Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısında, Mutlu Türkmen de başkan adayı olarak yarışacak. 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarına eklenecek en güçlü branşlar arasında gösterilen Bocce\'nin seçiminde başkanlık için 2 adayın yarışması bekleniyor. Konuyla ilgili bilgi aktaran Türkmen, başkanlık için İtalyan Moreno Rosati ve kendisinin resmi olarak adaylıklarını duyurduklarını belirterek, \"Bocce İtalyanların geleneksel sporu. Bu disiplinde çok güçlüler. Ama son 10 yıla damgasını vuran ise her anlamıyla Türkiye olmuştur. Bu çıkışımızı CBI başkanlığına seçilerek taçlandırmak istiyoruz\" dedi.

AFRİKA VE LATİN AMERİKA\'DAN BLOK DESTEK

Türkmen, genel kurula 50 civarında ülke delegesinin katılmasının beklendiğini ve özellikle Afrika ve Latin Amerika\'dan gelecek blok destekle yeterli oya ulaşarak başkanlığa seçileceğine inandığını dile getirerek, \"Üç dönemdir uluslararası federasyonların yönetimlerinde görev yapıyorum. Artık başkanlık için yarışmaya, dahası yarışı kazanmaya hazırım. Şu anda istifa eden başkan da İtalyan ve artık İtalyanların bu görevi başka bir ülkeye devretmelerinin zamanı geldi\" diyerek sözlerini tamamladı.

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