Doç. Dr. Kumcağız: Flört şiddeti, genellikle 15-26 yaş aralığında

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Hatice Kumcağız, flört şiddetin genellikle 15-26 yaş aralığında görüldüğünü söyledi.

OMÜ Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi\'nin (PUAMER) etkinliğinde OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde ‘Flört şiddeti, nedenleri ve çözüm önerileri’ konulu panel düzenlendi. Flört şiddetinin nedenleri ve korunma yolları konusunda konuşma yapan Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Hatice Kumcağız, flört şiddetinin genellikle 15-26 yaş aralığında görülebildiğini belirterek, “Duygusal, romantik, cinsel bir beraberlik içerisinde ya da beraberlik bittikten sonra partnerlerden birinin diğeri ya da birbiri üzerinde güç ve kontrol kullanmaya çalıştığı, zarar verici davranış biçimlerini ifade eder. Korkutucu ve kafa karıştırıcı bir deneyim olan flört şiddeti evlilikte yaşanacak olan şiddetin ön habercisi olabilir. Çok sayıda genç kız yaşıtı olan erkek arkadaşı tarafından şiddete maruz kalıyor ama çoğunlukla yaşadığını anlamakta, anlamlandırmakta, şiddetin belirtilerini tanımakta zorluk çekiyor” dedi.

\'BAŞININ DERDE GİRECEĞİ KORKUSUYLA DESTEK İSTEMİYOR\'

Şiddet yaşayan gençlerin destek istemesini zorlaştıran nedenler hakkında bilgi veren Kumcağız, “Cinsiyet rolleri ile toplumsal cinsiyet ve şiddet arasında çok büyük bir bağlantı var özellikle flört şiddeti. Flört şiddeti, duygusal, sözel şiddet, aşağılama, yalnızlaştırma, mahrum bırakma, tehdit, korkutma, sanal şiddet, ısrarlı takip, fiziksel şiddet, cinsel şiddet şeklinde görülebilmektedir. Şiddet yaşayan gençlerin destek istemesini zorlaştıran nedenler, yaşadıklarının şiddet olduğunu bilmemek, başlarının aile ve okul ile derde gireceğinden korkmak, yetişkinlerin onları anlamayacağını, yargılayacaklarını, suçlayacaklarını veya inanmayacaklarını düşünmek, bir sorun olduğunu kabul etmek istememek, nereden veya kimden destek isteyeceklerini bilememek, şiddet uygulayan kişi tarafından cezalandırılacaklarını düşünmek onları durdurabiliyor” diye konuştu.

GÜVENLİ İLİŞKİNİN ÖZELLİKLERİ

Flört şiddetine karşı çözüm önerilerinde bulunan Kumcağız, “Bu yüzden gençlerle şiddetin ne olduğu ile konuşulmalı, şiddet bir tabu değil, tartışılan bir konu olmalı, sınıflarda, derslerde, rehberlik saatlerinde konuşulmalı. Kimden ne zaman, nasıl destek alınabileceği ile ilgili okulun net bir politikası olmalı, zorbalık ve şiddete hazırlıklı yakalanılmalı. Güvenli ilişkinin özellikleri ise, kendi isteklerinin, ihtiyaçlarının, inançlarının, düşüncelerinin, beğenilerinin farkında olmak ve bunları ifade edebilmek, suçlu hissetmeden hayır diyebilmek, kendine vakit ayırmak, başkasının değil kendi mutluluğundan sorumlu olmak” diye konuştu.

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