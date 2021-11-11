Doç. Dr. Kömürcüoğlu: Grip semptomu gösteren kişiler PCR testi yaptırmalı

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Enfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, bu grip salgının da bir hayli arttığını belirterek "Grip enfeksiyonunun Koronavirüs enfeksiyonundan klinik olarak ayrımı mümkün değil. Bu nedenle grip semptomu gösteren kişilerin PCR testi yaptırmasını öneriyoruz" dedi.

TÜSAD Enfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, tüm dünyada pandeminin devam ettiğini belirterek, Koronavirüs salgınında son durumu değerlendirdi. Sözcü'den haberine göre, Kömürcüoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Ülkemizde halen yeni vakaların yüzde 20'si 18 yaş ve altında görülüyor. Özellikle okulların açılması ve aşısız grubu oluşturmaları nedeniyle çocuk ve gençlerde risk çok yüksek. Bu nedenle özellikle okula giden çocuklar ve aileleri mutlaka aşılanmalı. Çocuklar hastalığı genelde hafif geçiriyor ama burun tıkanıklığı, nezle, öksürük gibi gribal semptomlar uzarsa, bunun yanında ateş varsa hemen doktora başvurulmalıdır. Okulda ve özellikle okul servis araçlarında çocukların tüm genel alanlarda olduğu gibi maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymasına özen gösterilmeli. Ülkemizde önerildiği üzere, 12 yaş ve üzeri genç ve çocuklar mutlaka aşılanmalı. FDA Danışma Kurulu, yararın daha fazla olduğunu vurgulayarak 5 yaş üzerinden itibaren aşılama önerdi. Yine Çin kendi geliştirdikleri aşılarla 3 yaş ve üzerindeki çocukları aşılayacağını duyurdu.

"Bu yıl mevsimsel gribi de oldukça sık görüyoruz"

Her ikisi aynı anda enfeksiyona neden olabilir ve bu enfeksiyon çok ağır klinik tablolara yol açabilir. Bu yıl mevsimsel gribi de oldukça sık görüyoruz ve Koronavirüs sıklığı halen toplumumuzda çok yüksek. Bu nedenle 65 yaş üzeri yaş grubu ve KOAH, kalp hastalığı, ciddi sistemik hastalığı olan bireylerin mevsimsel grip aşılarını yaptırmalarını özellikle istiyoruz.

"Aşılı olanlar daha kolay atlatıyor"

Özellikle aşılı olanlar, Kovid-19'u ayakta, baş ağrısı, boğaz ağrısı, hafif ateş, burun tıkanıklığı gibi semptomlarla hafif geçirilebiliyor. Ancak bir konuda uyarı yapmak isterim. Mevsimsel grip sezonu başladı ve havaların soğumasıyla ülkemizin büyük bölümünde viral enfeksiyonlar ve mevsimsel grip (influenza) vakaları artmaya başladı. Bu sene maske kullanımında bir miktar gevşeme olması ve toplumsal yaşamın tedbirler yavaşlatılarak devam etmesi nedeniyle grip vakalarını daha sık görüyoruz. Grip enfeksiyonunun Koronavirüs enfeksiyonundan klinik olarak ayrımı mümkün değil. Bu nedenle grip semptomu gösteren kişilerin PCR testi yaptırmasını öneriyoruz.

"Aşıyla önlenebilen bir hastalık"

Yaşlılarda aşılamayla birlikte ağır hastalık, yoğun bakımda yatma ve ölüm riskleri azaldı. Aşısız erişkinler ve çocuklar halen en riskli gruplardır. Hastaneye yatış ve ölüm en sık aşısızlarda. Kovid-19'u aşıyla önlenebilen bir hastalık olarak kabul ediyoruz. Aşıyla önlenebilen bir hastalıktan genç insanları halen kaybediyor oluşumuz maalesef çok üzücü.