Doç. Dr. Koçkar: Büyük ikramiyeyi kazananlar ani kararlar almasın

Gökçe KARAKÖSE/İSTANBUL, (DHA)- MİLLİ Piyango\'nun büyük ikramiyesini kazanan talihlilerin psikolojilerindeki ani değişiklikleri nasıl yönetecekleri konusunda Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doç Dr. Aylin İlden Koçkar uyarılarda bulundu. Koçkar, ani değişikliklerin insanları zorladığına dikkat çekti ve \"Piyangodan büyük ikramiye çıkınca işimi bırakacağım, uzaklara gideceğim gibi ani kararlar alabilirler ama o kararlar daha fazla stres yaratıcı olabilir. Oysa düşünerek hareket etmek daha az streslidir\" dedi.

Doç Dr. Aylin İlden Koçkar, insanların böyle zamanlarda doğal olarak yaşamlarındaki sıradan bir olaymış gibi tepki vermediklerini söyleyerek, \"Zaman zaman ani değişiklikler insanları zorlayabiliyor. Başlangıçta hayatlarında çok fazla değişiklik yapmamaya çalışırlarsa daha sağlıklı olur. İnsanlar Milli Piyango çıkınca işimi bırakacağım, uzaklara gideceğim gibi böyle ani kararlar verebilir ama o ani kararlar fazla stres yaratıcı olabilir. Ani karar vermeyip, düşünüp taşınıp hareket etmek daha az stresli olur. Öte yandan, hali hazırda mutlu değilseniz, piyangoyu kazanmak da sizi daha fazla mutlu etmez. Araştırmalar, bu şekilde çok para kazanmış kişilerin daha mutlu olmadıklarını gösteriyor” diye konuştu.

\"ÖNCELİKLER İYİ BELİRLENMELİ \"

’İnsanların Milli Piyango öncesinde hayaller kurduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Koçkar şöyle devam etti:

\"İnsanların Milli Piyango öncesinde kurduğu hayalleri var ama onlar çoğu zaman nasıl olsa çıkmaz diye kurulan hayaller. Hayatımı nasıl idame ettirmek istiyorum? Benim için hayatımda öncelikler neler? Bu gibi soruları yazarak, çizerek zihnimize oturtmak çok daha sağlıklı sonuçlara yol açabiliyor. Birinci adım her zaman önceliklerin iyi belirlenmiş olması, sonrasında da neler yapabileceğini adım adım düşünmek.\"

\"MANTIKLI DÜŞÜNÜLMELİ VE ACELE EDİLMEMELİ\"

Milli Piyango kazanan kişilerin birçoğunun bu durumu saklamayı tercih ettiğini söyleyen Doç. Dr. Koçkar, \"Böyle durumlarda arayan çok oluyor. Siz mantıklı düşünüyor olsanız bile çevrenizdekiler durumu aynı mantık süzgecinden geçiremiyor olabiliyor. O yüzden pek çok Milli Piyango kazanan kişi de bunu saklamayı tercih ediyor. Saklamak başta mantıklı görünebilir. Herkesin konuyu bildiği zamanlarda da, kişinin düşünmek için biraz zaman kazanması gerekli. Adım adım düşünme sürecinden geçtikten sonra herkesle neler olabileceğine dair paylaşımlarda bulunmak faydalı olacaktır’’ şeklinde konuştu.

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