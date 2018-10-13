Doç. Dr. Hasan Sınar: Ateşli silahların satışına ciddi kısıtlamalar getirilmeli, bireysel silahlanma durdurulmalıdır

Türkiye'deki ateşli silahların kullanımı hakkında eleştirlerde bulunan Doç. Dr. Hasan Sınar, “Av sektörü dahil olmak üzere ateşli silahların satışına ciddi kısıtlamalar getirilmeli ve bireysel silahlanma durdurulmalıdır” dedi.

İnternet üzerinden taksitle silah satışı yapıldığını söyleyen Sınar, Türkiye’de son 10 yılın suç istatistiklerine göre ruhsatlı ateşli silahlarla 25 bin 547suç , ruhsatsız ateşli silahlarla ise 159 bin 123 suçun işlendiğini vurguladı.

Yeni Asya'dan Seyhan Şentürk'ün haberine göre, Türkiye’de ateşli silâhlarla işlenen suçlar her geçen gün artarken, bireysel silâhlanma da küçük yaşlara kadar indi. Türkiye’de bireysel silâhlanmanın kolay, hızlı ve örgütlü olabildiğini söyleyen ceza hukukçusu Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Sınar, “Av sektörü dahil olmak üzere ateşli silâhların satışına ciddî kısıtlamalar getirilmeli ve bireysel silâhlanma durdurulmalıdır” dedi.

Türkiye’de son 10 yılın suç istatistiklerine bakıldığında, ruhsatlı ateşli silâhlarla 25 bin 547 suç işlenmişken, ruhsatsız ateşli silahlarla ise 159 bin 123 suçun işlendiğini ifade eden Sınar, özellikle ruhsatsız ateşli silâhlara ilişkin cezaî yaptırımların yeterli olmadığını söyledi. Ruhsatlı silâh temininin zor olduğu için bu silâhlarla işlenen suçların oranının çok düşük olduğuna dikkat çeken Sınar, “Ruhsatsız silahlara ulaşmak çok kolay, internette dahi bunların satışları yapılıyor. Ruhsatsız biçimde elde edilen ateşli silah yakalansa bile cezası çok düşük. Neredeyse tüm vak’alarda silahın müsaderesinin yanında, sadece düşük bir para cezası uygulanıyor ve bundan dolayı kimse hapse girmiyor” diye konuştu.

İnternet satışlarını önlemek için sorumluluk BTK'ya düşüyor

Doç. Dr. Sınar, internet üzerinden taksitle silah alış verişi yapılabildiğini ve alış veriş yaşına engel konulamadığını söyledi. 11 yaşındaki çocukların bile internet üzerinden kolayca silâh temin edebildiğini dile getiren Sınar, şunları kaydetti:

“Bu durumun önlenmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) büyük sorumluluk düşüyor. İnternetten satışları da engellemek gerekiyor ancak kesinlikle engellenemiyor. BTK, cinsellik içeren materyalleri önleme konusunda idarî tedbir uygulayarak güçlü bir irade ortaya koyuyorsa, av malzemeleri başta olmak üzere bu gibi ateşli silâhların da satışına da izin vermemesi, bunu yapan internet sitelerine erişimi engellemesi gerekiyor. Yasal altyapısı oluşturularak bu sitelere yüklü para cezalarının uygulanması da ciddî bir caydırıcılık yaratır. Bugün bütün sorun internet ortamındaki ateşli silâh satışının cezasız kalmasından kaynaklıyor."

Ruhsatsız silâhı olan kişilere ağır cezalar uygulanmalı

Ruhsatsız silah sahibi kişilere uygulanan cezaların caydırıcı olmadığını vurgulayan Sınar, devamında şunları kaydetti:

“Cezaî yaptırımlar caydırıcı olmadığı için bu durum bir sektör haline dönüştü. Ruhsatsız silâh kişide ele geçirildiğinde ağır yaptırımlar uygulanması gerekiyor. Para cezasıyla bunun önüne geçilemez. Ruhsatlı silâh edinmek nasıl zorsa havalı tüfek, av tüfeği gibi silâhlara ulaşmak da zorlaştırılmalı, çünkü onlarla da can yakabiliyorsunuz. ‘Silahı ruhsatla alamıyorum, o halde ruhsatsız bir silâh edineyim’ diyen insanlar yakalandığı zaman çok ağır cezalara maruz kalacağını bilmeli. Şahsî fikrim, caydırıcılık için bu konu hiç mahkemeye bile intikal etmeden, doğrudan idarî bir merci tarafından en az 50 bin liradan 500 bin liraya kadar idarî para cezası uygulanabilmesi ve bunun yasal alt yapısının oluşturulması gerekir. Şu an ruhsatsız silahla yakalanan kişi bin liranın altında bir ceza ödeyerek bu durumdan kurtulabiliyor. Ama aynı kişi 100 bin lira ceza ödeyeceğini bilse ruhsatsız silaha yönelmez."