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Doç. Dr. Evcimik'ten uyarı: Çocuklara desenli maske taktırmayın

22 Temmuz 2020 19:25

Yıkanabilir olması nedeniyle çok sayıda kişinin kullanmayı tercih ettiği baskılı maskelere karşı uzmanlardan uyarı geldi. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Fatih Evcimik, ailelerin çocuklarını virüsten korumak isterken daha büyük hastalıklara yol açabileceğinin altını çizdi.

Doç. Dr. Muhammed Fatih Evcimik, desenli maskelerin solunum yoluyla direkt temas ettiğini belirterek aileleri uyardı.

Evcimik, "Son zamanlarda özellikle çocuklarda renkli, boyalı maskeleri görmekteyiz. Kumaş maskeleri görmekteyiz. Özellikle çizgi film karakterleri çocukların çok daha fazla ilgisini çektiği için genelde onu tercih etmekteler. Fakat bu boyalı maskeler maalesef solunum yoluyla direkt temas ettiği için özellikle alerjik çocuklarda problem oluşturmaktadır.Fakat bir başka problem de kullanılan boyanın standardizasyonu yapılmamışsa yani kullanılan boyanın sağlık açısından kontrolü yapılmamışsa o kullandığımız maskenin üzerindeki boya partikülleri solunum yoluna geçip başka problemler meydana getirmektedir. Bundan dolayı biz Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği klasik cerrahi maskeyi öneriyoruz. Beyaz ve renksiz. Ailelerden isteğimiz mümkünse özellikle dışarı çıkarken ve kapalı ortamlarda bu maskeyi tercih etmeleri. Ve bu maskeleri de mümkün olduğunca kısa süreli takmaları. Maksimum 3 saati aşmayacak şekilde kullanmalarını öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

"Kullanılan malzeme ve boyanın içeriği kimyasal değilse sıkıntı yok"

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