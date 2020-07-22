Doç. Dr. Evcimik'ten uyarı: Çocuklara desenli maske taktırmayın

Çocuklara mümkün olduğunca cerrahi maske takılmasının önemine vurgu yapan Doç. Dr. Muhammed Fatih Evcimik, “Kullanılan malzeme ve boyanın içeriği kimyasal değilse sıkıntı yok. Fakat genelde aileler bunları defalarca kullanıyor. Bu da üzerindeki boyanın solunum yoluna kaçmasına neden oluyor. Eğer bu boya partiküllerin kanserojen etkisi varsa bu daha ciddi problemlere yol açabilir.

Sağlık Bakanlığı’nın önerisi mümkünse bu tarz kumaş maskelerden uzak durarak cerrahi maske kullanılmasıdır. Eğer çocuğa taktırabiliyorsak cerrahi maske taktıralım. Boyalı kumaş maskeler maalesef belli standartlarda üretilmiyor. Özellikle merdiven altı üretimin olduğunu duyuyoruz. Aileler bu tarz maskeleri mümkün olduğu kadar kullanmamalı. Eğer kullanılacaksa da mutlaka belli standartlara uygun olarak üretilen maskeleri kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Merdiven altı üretimlerden mümkün olduğu kadar uzak dursunlar” şeklinde konuştu.

"Farkında olmadan çocuğun alerjik reaksiyonlarını başlatmış olabiliriz"

Baskılı maskelerin direkt solunum yoluyla temas ettiği için çocuklarda nefes darlığına yol açabileceğini söyleyen Doç. Dr. Evcimik, “Başlangıçta bu çocuklarda genelde bir nefes darlığı başlar. Özellikle alerjisi olan çocuklarda. Yine burundan soluduğumuz için burun kaşıntısı, peş peşe hapşırma atakları eğer bu tarz sıkıntılar maske kullanımı ile geliyorsa o zaman maske üzerindeki kimyasalların alerjiyi tetiklediğini düşünebiliriz. Bu tür durumlarda mutlaka maskeyi çocuktan uzaklaştıralım. Mümkünse cerrahi maskeye dönelim. Farkında olmadan çocuğun alerjik reaksiyonlarını başlatmış olabiliriz” diye konuştu. (DHA)