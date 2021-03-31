Doç. Dr. Çağhan Kızıl: Kritik eşiği çoktan aştık, tam kapanma Türkiye için bir zorunluluk

Genetik bilimci Doç. Dr. Çağhan Kızıl, Koronavirüs salgınına ilişkin olarak, "Kritik bir eşikteyiz diyemiyoruz, çünkü o kritik eşiği çoktan aştık." düşüncesini dile getirdi. Kızıl, tam kapanmanın zorunlu olduğunun altını çizdi.

Kızıl BirGün'de kaleme aldığı haberde, "Kimse kapanmayı isteyerek yapmadı, ancak kapanma kendini ölümleri ve yayılımı önlemek için dayattı. Türkiye, hiçbir dönem etkili bir kapanma, yaygın test ve yayılımı önleme politikası izlemedi. Şeffaflıktan uzak bir pandemi yönetimi, geldiğimiz noktanın mimarı. Bu aşamada yapılması gereken, yayılımı önlemek için elimizdeki en etkili metotları kullanmak. Bu da Türkiye için belli bir süre tam kapanma ve insanların yaşamlarını sürdürebilecekleri ekonomik desteğin sağlanması. Ancak bu şekilde vaka sayılarını düşürme şansına sahibiz." Pandemilerde elbette yükselişler kendi dinamikleri ile alçalabilirler; ancak bu noktaya gelebilmek için çok fazla vaka, ölüm ve acıdan geçme riski var. Buna mahal vermemek için tam kapanma Türkiye için bir zorunluluk. Aşılamanın yavaş olması ve aşının etkisinin düşük olması, pandemiyi bitirebilecek bir aşılama stratejisinin olmamasını beraberinde getiriyor. Bu nedenle de tam kapanma ile virüs yoğunluğunu azaltmak, sağlık sisteminin ve emekçilerin bu hastalığı idare edilebilir şekilde karşılamasını sağlayacak. Artık kaybedecek vakit yok." ifadesini kullandı.