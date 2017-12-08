Doç. Dr. Bıçakcı: Trump'ın hamleleri arasında çelişkiler var

İSTANBUL, (DHA)- ABD Başkanı Donald Trump\'ın \'Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıması\' kararının yankıları sürüyor. 7 ay önce Suudi Arabistan\'ı ziyaret eden Trump\'ın, şimdi Filistin meselesinde İsrail\'in yanında yer aldığını belirten Doç. Dr. Salih Bıçakcı, \"Hamleleri arasında çelişkiler var. Bu onu çözülmezliğe götürür\" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs’ü resmen İsrail’in başkenti olarak tanıdıklarını ve Tel Aviv’deki Büyükelçiliği buraya taşıyacaklarını açıkladı. Trump, tüm dünyanın karşı çıktığı adımı “Kudüs’ü resmen İsrail’in başkenti olarak tanımanın zamanı geldi” sözleriyle duyurdu. Trump hükümetinin Yahudi lobisiyle ilişkisi açısından önde gelen hükümetlerden olduğunu belirten Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Salih Bıçakcı, \"Bu açıdan birçok soru işaretini beraberinde getiriyor. Kudüs\'ün İsrail\'in başkenti haline getirilmesinin en büyük problemi Filistinlilerle yapılması beklenen ikili devlet görüşmelerini çıkmaza sokmasından ibarettir\" dedi.

\"OLDU BİTTİYLE BU KARARI ALDI\"

Trump\'ın kararını bir oldu bitti olarak değerlendiren Doç. Dr. Salih Bıçakcı, \"Amerikan başkanlarının dış politikayı oluşturma yetkileri limitli. İçerde çalışan dinamikler çok daha güçlü. Ama böyle bir hamle 1995\'den bu yana Amerika’nın her yıl gündemine geliyor. Trump öncesinde hiçbir başkan bu anlaşmayı imzalamadı. Politik iradenin şu anda bunu istiyor olması bir \'oldu-bitti\' olabilir. Yapılan her şey çok ani kararla oluyor\" diye konuştu. Trump\'ın yaklaşık 7 ay önce Suudi Arabistan\'a gerçekleştirdiği ziyarete değinen Doç. Dr. Bıçakcı şöyle devam etti:

\"Siz Amerika olarak ilk ziyaretinizi Suudi Arabistan\'a yapacaksınız ve ılımlı İslam diye bir kampanya başlatıp merkez kuracaksınız. Ancak Filistin meselesi söz konusu olduğunda İsrail Hükümeti\'nin attığı adımı destekleyerek yangına körükle gideceksiniz. Bu hamleler arasında çelişki var ve bu durum Amerika’yı çözülmezliğe doğru götürüyor. Bunun doğru bir adım olduğunu düşünmüyorum. Amerika attığı adımdan geri dönmek istese bile birçok politik düzenleme buna göre şekillendiğinden Amerika için geri dönmek çok zor hale gelecek. Kudüs’ün İsrail Devleti\'nin başkenti olması konusu 1967 savaşı sonrası ortaya çıkan fiili bir savaş sonrası statüko durumu var. İsrail kendisini buna göre yapılandırmıştı. Yapılan son hamle uluslararası tanınmayı getiriyor ki Amerika\'nın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıması da muhtemel barış ümitlerini zor bir duruma düşürüyor. Herkes bir cephe almak durumunda kalacak ki bu hem İsrail politikası için hem Filistin meselesi için hem de ülkelerin taraf alma durumu için çok anlamsız bir yöne doğru gidiyor.\"

ÖFKELİ CUMA

Bıçakcı Cuma namazı sonrası yaşanabilecek gerginlikleri de şöyle değerlendirdi:

\"Bölgede haklı ve öfkeli bir Cuma bekleyebiliriz bu kesin. Son gelişmeler İsrail’in daha önce yaptığı hamlelerle birleşince ortaya toplumsal bir tepki çıkmaktadır. İsrail\'in dışında olacak öfkeli cumalarla bir kamuoyu oluşması da muhtemeldir.

SUUDİ ARABİSTAN KUDÜS’ÜN YANINDA MI?

Suudi Arabistan\'ın pozisyonu eskiden daha bağımsızken şu anda İsrail ve Amerika çizgisine yakınlaşmış durumda. Bu meseleyi konuşmak reel politika gereği Arap olmayan iki ülkeye, İran ve Türkiye\'ye kaldı.\"

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