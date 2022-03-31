Doç. Demiralp: İktidarın ekonomik başarısızlıklar veya iç çatışmalarla zayıflaması yetmez

Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Demiralp, Malezya'da 2018 seçimlerinde 60 yıllık Barizan Nasyonal (BN) iktidarına karşı zafer kazanan ve BN’den kopma eski bir siyasetçi olan Mahathir Muhammed liderliğinde bir araya gelen muhalefet ittifakının (Pakatan Harapan) seçim stratejilerinin içinde, Türkiye için pek çok ders barındırdığını yazdı.

Demiralp, muhalefet ittifakının, iktidara geldikten sonraki ilk 100 gün içinde gerçekleştireceği bu 10 hedefi tek sayfada sıraladığını, t-shirtlere bastırıp seçmene dağıttığını, billboardlara astırdığına ve bu hedeflerin seçmenin en çok şikâyet ettiği konular olduğuna dikkat çekti.

Rakip ittifaktan oy alabilecek bir adayın da önemine dikkat çeken Demiralp, "Malay cephesinden de oy alabilecek Mahathir gibi bir adayın başbakan adayı olması oyunu ciddi biçimde muhalefet lehine çevirdi. Mahathir güven uyandırıyordu" dedi.

Demiralp, Yetkin Report için kaleme aldığı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Malezya örneğinden Türkiye için çıkarılacak önemli sonuçlar var. Özeti şu olabilir. Otoriter iktidarların seçimle değişmesi için çoğunlukla birden çok koşulun aynı anda gerçekleşmesi gerekir. İktidarın ekonomik başarısızlıklar veya iç çatışmalarla zayıflaması yetmez. Muhalefet partilerinin gerçek bir birlik içinde, net bir alternatif sunarak ve kaybedecek çok şeyi olan bir başkan adayla mücadele vermeleri gerekir. Hayatta her zaman değil elbette ama bazen, özellikle de otoriter iktidarlara karşı varlık mücadelesi verirken, 'neredeyse kazanmak,' kaybetmektir."