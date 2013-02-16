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Politika

Doç. Beriker: İmralı görüşmeleri çok daha büyük müzakerenin alt parçası

Doç. Nimet Beriker: Barış süreçlerinde öğrenme süreci vardır. Habur’da kollektif olarak bir şeyler öğrendik. En ufak bir olayda kamyonun devrileceğini artık biliyoruz

16 Şubat 2013 11:14

Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi ve müzakere uzmanı Doç. Dr. Nimet Beriker, devlet ile Abdullah Öcalan'ın yürüttüğü müzakerelerin, anayasa çalışmalarından başkanlık sistemine, Ortadoğu'nun dizaynından Türkiye'nin siyasal yapısına kadar "büyük müzakere"nin alt parçası olduğunu söyledi. Beriker "İmralı’yla müzakere aslında çok daha büyük bir müzakerenin alt parçası. Bu müzakere aslında Erdoğan’ın başkanlık sistemine geçme isteğinin de müzakeresi" dedi.

Nimet Beriker, Milliyet gazetesinden Gülsin Harman'ın sorularını yanıtladı.

Beriker, devletle Abdullah Öcalan arasında yürütülen müzakerelerin iki taraflı fayda sağladığını söyledi. Beriker şöyle konuştu:

"İmralı’yla müzakere aslında çok daha büyük bir müzakerenin alt parçası. Bu müzakere aslında Erdoğan’ın başkanlık sistemine geçme isteğinin de müzakeresi. BDP ve AKP anlaşırsa anayasa için kritik sayılara ulaşılıyor. Mesele demokrasi ve barış arayışından çok seçimlerin yaklaşması. Geçmiş örneklere bakıldığında bir kitleyi doğrudan ilgilendiren bir demokrasi paketi sunup karşılığında oy istemek de var, müzakereyi yarıda kesip umudu seçim sonrasına bırakmak da."

BDP ile AKP'nin siyasi açıdan uyuştuğunu söyleyen Beriker, "Kürt hareketinin attığı her adımı AK Parti birebir okuyabildi ve tedirgin oldu çünkü çok ortak tarafları var. İkisi de alttan gelen, örgütlenmiş, siyaset üretmeyi bilen, yapısal değişim isteyen hareketler. Türkiye’de AK Parti ve Kürt hareketi dışında statükoyu değiştirme istemi ile yola çıkmış başka kitlesel hareket yok. İkisi de eğitim, yerel yönetim ve yargıda yapısal değişim istiyor. Kürt hareketinin her siyasi adımı AK Parti için tanıdıktı ve tedirgin ediciydi çünkü o da iktidara böyle yürüdü" diye konuştu.

Terör sorununun çözümü için daha önce yürütülen çalışmaların sekteye uğradığı "Habur" örneği ile anlatan Beriker, şu an yürütülen müzakerelerin farklı bir yapıya sahip oldunu belirtti.

Beriker, "Bu müzakere sürecinin farkı şu: Oyun daha tanımlı, aktörler daha rasyonel. Barış süreçlerinde öğrenme süreci vardır. Habur’da kollektif olarak bir şeyler öğrendik. Bu işin hassas olduğunu, en ufak bir olayda kamyonun devrileceğini artık biliyoruz" dedi.

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