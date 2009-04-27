Doa değişti

Yeni şarkı için imajını yenileyen Doa, bu haliyle Rihanna'yı andırıyor.





Ceza ile birlikte söylediği “Müziğin Doa”sı parçasıyla sektöre hızlı bir giriş yapan, ardından da “Son şarkı” ve “Destere” klipleriyle hayran sayısını artıran Doa, yaza yeni single’ı “Yallah” ile girecek. Yeni single’ı için imajını da yenileyen Doa ,Kelebek'e verdiği röportajda “Şimdi Rihanna’ya benzetenler var ama daha önce de Pink’e benzetiyorlardı” dedi.



“Yallah” klibiyle yaza hızlı bir giriş yapıyorsunuz...

- Evet. Eminim ki birçok mekan sezon boyunca bu parçayı çalacak. Çünkü tam bir yaz şarkısı oldu. şarkıyı ilk duyan hemen dans etmek istiyor.



İmaj değişikliğinizin nedeni bu single mı peki?

- Single için görüntümü değiştireyim diye düşünmedim. Değişikliğin asıl sebebi kuaförümdür. Kuaförüme çok güveniyorum ve ne derse onu yapıyorum çünkü... ınsanların kendisini en iyi ifade edeceği saç modellerini bulmakta gerçekten usta... Zaten sarı saçtan da çok sıkılmıştım. ıki haftada bir boyatmak zorunda kalıyordum. Böyle çok daha sağlıklı, üstelik yeni rengi ben de beğendim.



Yeni tarzınıza bakarak, size “Türkiye’nin Rihanna’sı” diyebilir miyiz?

- şimdi Rihanna’ya benzetenler var, ama kısa sarı saçlıyken de Pink’e benzetiyorlardı. Ben ne yapsam bir şeye benzetecekler madem, Rihanna’ya benzetsinler.



“Yallah” bir performans klibi oldu. Çekimler nasıl geçti?

- “Yallah” bizim bir yıl içinde çektiğimiz dördüncü klip... Çekimleri ılkay Nişancı yönetmenliğinde, Turkmax stüdyolarında gerçekleşti. Klipte, müziklerini yaptığım “Laf Ebeleri” programının oyuncularından Aykut Taşkın, ılker Ayrık ve Ömür Arpacı rol aldı. Diğer oyuncular dizi çekimlerinden dolayı katılamadı ama yine de hepsine teşekkür ediyorum. Bana kalırsa son derece eğlenceli bir klip. Performans klibi gibi düşünmedik, tiyatronun da harmanlandığı bir klip olsun istedik. ıstanbul Üniversitesi’nden hocaların ve öğrencilerin de bize çalışmamızda yardımcı olduklarını belirteyim bu arada...



Belirli aralıklarla single çıkarmanızın nedeni ekonomik kriz mi yoksa albüm satışlarındaki düşme mi?

- Aslında ikisi de benim için önemli etkenler...



İnternet ortamında size geri dönüşler nasıl?

- Myspace’teki takipçilerim hayli fazla... ınternet ortamında albüm dışında bazı soul tarzı parçalara da yer veriyorum. Ama bir soul parçasına klip çekmek için henüz erken olduğunu düşünüyorum. Bu arada yurtiçi ve yurtdışından düet teklifleri geliyor, ama tanımadığım kimselerle düet yapmak istemiyorum. Yurtdışına açıldığım günler de gelecek, görüşmelerimiz sürüyor. Ama henüz bunun için erken... Türkiye, Almanya, Amerika, Hollanda’da dinleyicilerim var. Youtube kapanmadan önce 1 milyon kez tıklanmıştık, kapandıktan sonra 2,5 milyon oldu.



Yaz konserlerinizin tarihleri belli oldu mu?

- Bu yaz üniversite konserlerinde olacağım, ama henüz kesin değiller. Sevenlerim Doaonline.com adresinden hem konser tarihlerime bakabilir, hem de bana ulaşabilirler. Hepsiyle bir şekilde konuşmaya çalışıyorum.



Sahne dışında nasıl bir hayatınız var?

- Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ni bitirdim. Olabildiğince fazla spora gidiyorum. Altı tane kedim var. ıkisi sokak kedisi, dört tanesi cins... Hepsi arkadaşlarım gibi. Onun dışında evdeyim. Play Station oynamayı seviyorum. Evde kız gibi değilimdir pek. Alışverişe çıkmayı, makyaj malzemesi almayı çok seviyorum. Alışveriş zaten tam bir hastalık benim için...



Bir kokoşluk var yani...

- Evet, aslında bana kokoş derler, süslüyümdür. Alışveriş manyaklığım var. Olabildiğince kendimi tutmaya çalışıyorum. Elime geçen tüm parayı anneme gönderiyorum, yoksa bir anda gidiyor.



Ben Rap'çi değilim



İlk albüm sonrası “Çıkışımı Ceza ile yaptım ama kendimi göstereceğim” diyordunuz. ılk çıkıştan bu yana neler değişti?

- Benim yaptığım Türkiye için yeni bir müzik türü olduğundan, iyi bir yere oturması zaman alacaktır. Eksik olan tek şey bu... Bir de ilk klipte Ceza ile göründüğüm için “Aaa rap’çi” diyorlardı. Algıda böyle bir karışıklık oldu. Ama buradan açıklıyorum: Ben rap’çi değilim. Yine de başarılı bir çıkış yaptığımı düşünüyorum. ınşallah bu şekilde devam edecektir, çünkü gerçekten çok uğraşıyorum. Üretken bir insanım ve en iyi bestelerimi dinleyicilerle paylaşıyorum. Bundan sonra 3-4 ayda bir single çıkarıp bu şarkılara klip çekmek niyetindeyim.









