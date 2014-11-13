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Yaşam

Do-Re-Mi'nin sahibi aracında başından vurulmuş halde bulundu!

İşadamı Mehmet Sinan Kenanoğlu, Büyükdere Caddesi üzerinde aracının içinde başından vurulmuş olarak bulundu

13 Kasım 2014 21:29

İç giyim firması Do-Re-Mi'nin sahibi, işadamı Mehmet Sinan Kenanoğlu (55), Beşiktaş Büyükdere Caddesi üzerinde, 34 HS 4983 plakalı aracının içinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Mehmet Sinan Kenanoğlu'nun yaşamadığı anlaşıldı. 

 

Araçta bir tabanca bulundu 

 

Hasan Yıldırım’ın DHA’da yer alan haberine göre, polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek, olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olayın olduğu yere gelen uzman ekipler araçta ve çevrede inceleme yaptı. Aracın içinde bir tabanca bulundu. Kenanoğlu'nu öldüren bu silahtan çıkıp çıkmadığı balistik ve olay yeri incelemesinin ardından belli olacak. 


MHP il yönetiminde görev almıştı 

 

Edinilen bilgiye göre ilk bulguları değerlendiren polis, ağırlıklı olarak intihar ihtimali üzerinde duruyor.. Kenanoğlu, kısa süre öncesine kadar MHP İstanbul İl Yönetimi'nde Divan Kurulu üyesi olarak görev yapmıştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

Emniyet'e göre olay intihar


İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Do-Re-Mi firmasının sahibi Mehmet Sinan Kenanoğlu'nun Beşiktaş Büyükdere Caddesi üzerinde otomobilinin içinde ölü bulunmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Görevlilerimizce ilk bulgulara göre olayın intihar olduğu değerlendirmekte olup, olay ile ilgili geniş çaplı araştırmalara devam edilmektedir" denildi.

Emniyet'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"13.11.2014 günü saat 15:30 sıralarında haber merkezinin 155 hattına, Beşiktaş İlçesi Garanti Bankası Genel Müdürlüğü önünde 34 HS 4983 plaka sayılı araçta yaralı bir şahsın olduğu bildirilmesi üzerine, olay yerine polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edilmiştir. 

Bahse konu olay yerinde araç içerisinde yaralı şahsın olduğu, aracın kapılarının kilitli olduğu tespit edilmiş ve itfaiye ekiplerince aracın camı kırılarak açılması sağlanmıştır. 112 ekiplerince araç içerisindeki şahsın Eks olduğu bildirilmiştir. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme görevlilerince araç içerisindeki şahsın Mehmet Sinan Kenanoğlu isimli kişi olduğu ve yine araç içerisinde adına ruhsatlı tabanca bulunduğu tespit edilmiştir. Görevlilerimizce ilk bulgulara göre olayın intihar olduğu değerlendirmekte olup, olay ile ilgili geniş çaplı araştırmalara devam edilmektedir."

 

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Do Re MiMehmet Sinan Kenanoğluölü bulundu

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