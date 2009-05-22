DNA'dan sonra tehdit davası

İZMİR'de evi terk edip, `Çocuklar senden değil' diyen 21 yıllık eşi Nimet Çürümez'den boşanan, açtığı davada yapılan DNA testiyle, 2 çocuğunun da kendisinden olmadığı anlaşılan Osman Çürümez, bu kez boşandığı eşi tarafından ölümle tehdit edildiğini öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine, Nimet Çürümez hakkında 1 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.



İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde oturan Osman Çürümez, 8 ay önce evini terk eden 21 yıllık eşi Nimet Çürümez'e boşanma davası açtı. Eşinin, biri 12, diğeri 15 yaşındaki iki çocuğunu da alarak evi terk ettiği sırada “Çocuklar senden değil” sözleriyle şaşkına dönen Osman Çürümez, boşanma davası biter bitmez, çocuklarının kendisinden olup olmadığının tespiti için mahkemeye başvurdu. Mahkemenin talebi üzerine İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testinde iki çocuğun babasının Osman Çürümez olmadığı anlaşıldı. Çürümez bu sonuçla bir kez daha yıkıldı.



DNA testi için başvurduğunda cep telefonuna mesaj gönderen boşandığı eşi Nimet Çürümez'in, `Davadan vazgeç. Aksi halde ya kendimi öldürürüm ya da seni öldürttürürüm' dediğini belirten Osman Çürümüz, can güvenliğinin olmadığını, eski eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan savcı, Nimet Çürümez hakkında, İzmir 11'inci Sulh Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. `Ölümle tehdit etmek' suçundan açılan davada Nimet Çürümez'in 1 yıla kadar hapsi istendi. Duruşmaya katılan Osman Çürümez, hakime çektiklerini ve yaşadıklarını anlatan bir şiir verdi. Duruşma Nimet Çürümez'in ifadesinin alınması için ertelendi.



Osman Çürümez'in hakime verdiği şiir



BABA



Baba evimizin direği

Altın gibi yüreği

Eşek gibi çalışır

Sanki sağım ineği



Ona biz baba deriz

O getirir biz yeriz

Bulamayız dünyada

Onun gibi bir keriz



Varlık yokluk bilmeyiz

Sıramızı vermeyiz

Siparişler gelmezse

Babamızı sevmeyiz



Hasta oldum diyemez

Biz doymadan yiyemez

Ne mankafa varlıktır

Yeni bir şey giyemez



Etrafını sararız

Köpek gibi dalarız

Dediklerimiz olmazsa

Anamızı salarız



Bu devri alem dönüyor

Merak etme oğlum

Sıra sana da geliyor