T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

DNA testi, Julio Iglesias'ın bir oğlu daha olduğunu 'kanıtladı'

Ünlü İspanyol şarkıcı Julio Iglesias'ın 40 yaşında bir oğlu daha olduğu, yapılan DNA testi sonuçlarına göre neredeyse kesinleşti. 30 yıldır "Babam Julio Iglesias" diyen kişinin avukatı, DNA testi sonuçlarının yüzde 99.99 eşleştiğini açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

Ünlü İspanyol şarkıcı Julio Iglesias'ın 40 yaşında bir oğlu daha olduğu, yapılan DNA testi sonuçlarına göre neredeyse kesinleşti.

İspanya'nın Valencia şehrinde yaşayan Javier Sánchez isimli adam, 30 yıldır Iglesias'ın babası olduğunu kanıtlamaya çalışıyordu.

Sánchez'in avukatı, DNA testi sonuçlarının yüzde 99.99 eşleştiğini söyledi.

73 yaşındaki Julio Iglesias'ın pop yıldızı Enrique Iglesias dahil 8 çocuğu var.

Julio Iglesias'ın, Sánchez'in annesi olan Portekizli dansçı Maria Edite Santos ile yıllar önce bir ilişki yaşadığı söylentisi dolaşıyordu.

1992'de bir mahkeme, Iglesias'ın Sánchez'in babası olduğuna hükmetmiş, ünlü şarkıcının temyiz başvurusu sonrası karar bozulmuştu.

Julio Iglesias, babalık testi yaptırmayı ise reddetmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Julio IglesiasDNAJulio Iglesias"ValenciaJavier SánchezIglesiasEnrique IglesiasIglesias SánchezPortekizliMaria Edite Santos

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24