DNA testi, Julio Iglesias'ın bir oğlu daha olduğunu 'kanıtladı'

Ünlü İspanyol şarkıcı Julio Iglesias'ın 40 yaşında bir oğlu daha olduğu, yapılan DNA testi sonuçlarına göre neredeyse kesinleşti.

İspanya'nın Valencia şehrinde yaşayan Javier Sánchez isimli adam, 30 yıldır Iglesias'ın babası olduğunu kanıtlamaya çalışıyordu.

Sánchez'in avukatı, DNA testi sonuçlarının yüzde 99.99 eşleştiğini söyledi.

73 yaşındaki Julio Iglesias'ın pop yıldızı Enrique Iglesias dahil 8 çocuğu var.

Julio Iglesias'ın, Sánchez'in annesi olan Portekizli dansçı Maria Edite Santos ile yıllar önce bir ilişki yaşadığı söylentisi dolaşıyordu.

1992'de bir mahkeme, Iglesias'ın Sánchez'in babası olduğuna hükmetmiş, ünlü şarkıcının temyiz başvurusu sonrası karar bozulmuştu.

Julio Iglesias, babalık testi yaptırmayı ise reddetmişti.