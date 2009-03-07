DNA izleri sır perdesini açtı

Etiler’de başı kesik cesedi bulunan Münevver Karabulut’un, erkek arkadaşı Cem G.’nin yaşadığı villada öldürüldüğü kanıtlandı



Etiler’de çöp konteynerinde başı kesik cesedi bulunan Münevver Karabulut’un, erkek arkadaşı Cem G.’nin Bahçeşehir’de ailesiyle yaşadığı villada öldürüldüğü kanıtlandı. Villada bulunan kan izlerinin DNA testiyle genç kıza ait olduğu belirlendi.



Hürriyet'te yayımlanan habere göre, Vücudu bavula, kafası gitar kılıfına konduktan sonra Etiler’de çöp konteynerine atılan Münevver Karabulut’un, erkek arkadaşı Cem G.’nin ailesiyle birlikte yaşadığı Bahçeşehir’deki villada öldürüldüğü DNA raporlarıyla kesinlik kazandı. Kriminal raporları, polisin villanın her yerine luminol adlı özel bir madde sürüp, kızılötesi ışık tutarak bulduğu kan örneklerinin Münevver Karabulut’a ait olduğunu ortaya koydu.



Vahşi cinayet ortaya çıkınca, polis, Münevver Karabulut’un olay günü görüştüğü belirlenen erkek arkadaşı Cem G.’yi bulmak için harekete geçti. Cem G.’nin cep telefonunu kapattığı belirlendi. Bunun üzerine gencin ailesiyle birlikte yaşadığı Bahçeşehir’deki villaya bir ekip gönderildi. Polisler villada yaptıkları aramada bir kaç damla kan örneği buldu. Cem G.’nin anne ve babası gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde ifadelerine başvurulan anne ve babası kan izlerinin nedenini açıklayamayınca, villada inceleme yapmak için özel bir ekip görevlendirildi.



Kan bütün villaya yayılmış



Villaya giden polisler, temizlenmiş bile olsa kan izleriyle kimyasal tepkimeye giren Luminol adlı özel bir kimyasal madde ve kızılötesi ışık kullandı. İncelemede, Cem G.’nin odasında yoğun biçimde başlayan kan izlerinin tüm villanın içini kapladığı ve girişte son bulduğu belirlendi. Evin ardiyesinde bulunan bir testerenin üzerinde de kan izine rastlandı. DNA testi için kan örneği toplayan polisler, karşılaştırma yapabilmek için Cem G.’nin anne ve babasından da kan örnekleri aldı.



Münevver için yürüyecekler



Kriminal Laboratuvarı’nda yapılan DNA testlerinin sonuçları dün açıklandı. Villada bulunan kan izi Münevver Karabulut’a aitti. Böylece polisler cinayette önemli bir mesafe kaydetmiş oldu. Cem G.’nin gözaltındaki babası A.G. ile annesi M.G., cinayete yardım ve yataklık yapmak, delilleri karartmak suçlamalarını kabul etmedi. Bir günlük ek gözaltı süresi alınan çiftin bugün adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Münevver Karabulut’un cesedinin bulunmasından bir kaç saat önce babasını aradığı belirlenen Cem G.’nin cep telefonundan sinyal alınamıyor. Telefonun son görüşmenin ardından aküsünün çıkarılarak kapatıldığı belirlendi. Bu arada arkadaşları Münevver için facebook’ta açtıkları sayfada, genç kız için yarın Etiler’de yürüyüş çağrısı yaptı.



Cesedi korsan taksiyle taşımış



Cesedin bulunmasından sonra polise ifade veren Etiler’deki Mutlu Sitesi’nin güvenlik görevlileri Oktay Akoğlan ve Vefa Çelik, cesedi otomobille gelen iki kişinin çöpe attığını iddia etti. Bunun üzerine bölgedeki tüm güvenlik kamerası kayıtları incelenerek şüpheli bir otomobil belirlendi. Otomobili bulmak için, Bahçeşehir’de çalışma başlatan polisler, kameralarda görülen otomobil ve sahibi M.B.’ye ulaştı. Korsan taksicilik yapan M.B., sorgusunda olay günü Cem G.’yi villadan alarak Etiler’e götürdüğünü kabul etti. M.B., "Çantalarda ceset olduğumdan haberim yoktu. Olayı öğrenince başıma bir şey gelir korkusuyla polise başvurmadım" dedi.

