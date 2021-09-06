DNA incelemeleri sonucu Napolyon'a ait olduğu ortaya çıkan şapka, açık artırmayla satılacak

T24 Dış Haberler

Üzerinde Napolyon Bonapart'ın DNA'sının olduğu tespit edildikten sonra eski Fransa imparatoruna ait olduğu ortaya çıkan bir şapka açık artırmayla satışa sunulacak.

Açık artırmayı yapan Bonhams'ın "İmparatorun DNA'sını taşıyan ilk şapka" diye nitelendirdiği şapka, sırasıyla Hong Kong, Paris ve Londra'da gösterildikten sonra 27 Ekim'de Britanya'nın başkentinde yeni sahibini bulacak.

Napolyon'un tablolarda giydiklerini andıran şapkanın şimdiki sahibi, şapkayı Almanya'da ufak bir açık artırmada kazanırken Napolyon'un olduğunu bilmediğini ifade etti.

Bonhams Avrupa'dan yönetici Simon Cottle, "Tamamen şansa denk gelmiş" dedi. Şapkayı alan kişi, üzerindeki kazımaları gördükten sonra şapkanın Napolyon'a ait olabileceğini düşünmüş.

Şapkanın üzerinde bulunan 5 tel saç, Napolyon'un DNA'sı ile eşleşti.

Şapkanın en az 100 bin ile 150 bin Euro arasında bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.