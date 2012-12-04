DNA ilk kez doğrudan fotoğraflandı

DNA’nın iki zincirden oluşan modeli 1953 yılında kabul edilmişti. James Watson ve Francis Crick’in sunduğu modelin kabul edilmesinde 59 yıl sonra, 'yaşamın kendisi'ni oluşturan zincirlere ait ilk fotoğraf çekildi.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre, bilinen tüm canlı organizmaların gelişim ve yaşamsal fonksiyonlarıyla ilgili bilgileri içeren DNA zincirleri, ilk kez doğrudan fotoğraflandı.

İtalya’nın Magna Graecia Üniversitesi’nde fizik profesörü olan Enzo Di Fabrizio, elektron mikroskobu kullanarak DNA’yı fotoğrafladı.

Bilim adamları, Di Fabrizio’nun elde ettiği başarının öncesinde, DNA’nın yapısını dolaylı olarak gözlemlemişti.

Çift sarmal şeklindeki DNA yapısı, ilk X-ray kristallografisi adı verilen yöntemle tespit edilmişti. Bu yöntemde, X-ray ışınlarının çarpmasının ardından nasıl yansıdığına bakılarak materyalin şekli çıkarıltıldı.



Doğal yapısı da görüntülenecek



NanoLetters dergisinde yayımlanan çalışmada, Di Fabrizio ve diğer bilim adamları, DNA’nın görüntüsünü ortaya çıkaracak yeni bir yöntem geliştirerek, nano ölçekte su geçirmeyen silikon sütunlar inşa etti. Ardından silikona DNA zincirleri içeren bir solusyon döküldü.

Su, hızla buharlaştı ve geride gerilmiş ip gibi duran DNA zincirleri kaldı.



İtalyan bilim adamı, daha sonra silikon yatağındaki deliklerden elektron ışınları gönderdi ve moleküllerin yüksek çözünürlüklü görüntülerini elde etti.

Görüntüleri elde edilen DNA zincirleri, bir çift sarmalın aksine, birbirine düğümlenmiş çok sayıda kordon gibi belirdi. Bunun nedeni olarak, elektron ışınlarının bir çift sarmalı veya tek bir sarmalı yok edebilecek güçte olması gösterildi.



'DNA'nın doğal yapısı bozulmayacak'



New Scientist’e konuşan Di Fabrizio, daha hassas bir donanım kullanarak, düşük enerjili elektonlarlar aydınlatma sağlayabileceklerini, böylece DNA’nın doğal yapısını bozmadan görebileceklerini ifade etti.

Elde edilen başarının, bir gün DNA’nın (deoksiribonükleik asit) RNA’lar gibi diğer önemli yaşam bloklarıyla olan etkileşimini çok daha iyi gözlemlemeyi sağlayabiliceği kaydedildi.