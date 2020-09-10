DMO'nun 1 milyon Covid-19 test kiti satın aldığı şirketin sahibi 'borsa yasaklısı', CEO'su AKP yöneticisi çıktı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü’nün Covid-19 test kiti satın aldığı RTA Laboratuvarları Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Güler’in yaptığı manipülatif işlemlerden dolayı "borsa yasaklısı" CEO Enes Perçin'in ise AKP il yöneticisi olduğu öğrenildi.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; RTA Laboratuvarları Şirketi’nin Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle “Covid- 19 PCR tespit kitinin temini hususunda, DMO Genel Müdürlüğü ile 2020-2021 dönemi için bir yıllık anlaşması imzalandığı ve sözleşmeyle teslim edilecek ürün miktarının de belirlendiği” açıklandı.

DMO, 1 milyon test kiti satın aldı

DMO yapılan anlaşma çerçevesinde RTA Laboratuvarları Şirketi’nden 19 Ağustos tarihinde 500 bin ve 25 Ağustos tarihinde de 500 bin olmak üzere toplam 1 milyon adet PCR test kiti satın aldı.

6 ay işlem yasağı getirildi

DMO’nun Covid-19 test kiti satın aldığı RTA Laboratuvarları Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanlığını Murat Güler yapıyor. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) ise geçen Haziran ayında Murat Güler ve şirketlerine işlem yasağı getirdiği açığa çıktı.

SPK’nın yaptığı incelemeyle borsada manipülasyon yaptığı tespit edilen Güler ve şirketlerinin 6 ay süreyle işlem yapması yasaklandı. Bu şirketlerin hisseleri Türkiye'de ilk vakanın açıklanmasından sonraki iki aylık süreçte yüzde 2 bin 750'ye varan değer kazandı. Piyasayı yaklaşık 30 Milyon Dolar dolandırdığı da iddia edilen ve "borsa cambazı" olarak anılan Güler'in kara para akladığı da öne sürüldü.

RTA Laboratuvarları Şirketi’nin CEO’su Enes Perçin AKP Malatya İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. Perçin, AKP Malatya İl Başkan Yardımcılığını da yürütüyor.