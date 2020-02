DMD hastası Mehmet'in hayali, İlber Ortaylı ile tanışmak

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da yaşayan ve Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesi\'nin 9\'uncu sınıf öğrencileri arasında okul birincisi olan DMD hastası Mehmet Günel (15), tarih araştırmacısı olmayı hedefliyor. Kas zayıflığı hastası Mehmet, en büyük hayalinin tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ile tanışmak olduğunu söyledi.

Kas zayıflığı olarak bilinen DMD (Duchenne Musküler Distrofi) hastası Mehmet Günel, derslerindeki başarısıyla dikkat çekiyor. Geçirdiği skolyoz ameliyatı nedeniyle beline platin takıldığı için okula gidemeyen ve evde eğitim gören Günel, geçen dönem 9\'uncu sınıf öğrencileri arasında okul birincisi oldu. Başarısını bu yıl da devam ettireceğini belirten Günel, bunun için gece gündüz ders çalıştığını vurguladı. Eve gelen öğretmenlerine teşekkür eden Günel, tüm dersleri sevdiğini, tarihe özel ilgisi olduğunu söyledi.

\'İLBER HOCANIN ANLATIMINI ÇOK SEVİYORUM\'

\"Tarihle ilgili bir meslek sahibi olmak istiyorum\" diyen Mehmet Günel, tarihi olayları okumayı çok sevdiğini, internetten tarihle ilgili sürekli araştırma yaptığını belirtti. Ünlü tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı\'nın sıkı takipçisi olduğunu belirten Günel, internette videolarını izlediğini ve çok beğendiğini söyledi. Prof. Dr. Ortaylı\'nın tarihi olayları anlatım tarzını çok sevdiğini dile getiren Günel, bir gün Antalya\'ya geldiğinde kendisiyle tanışmak istediğini kaydetti.

Sıkı Galatasaray taraftarı olan Mehmet Günel, takımının maçlarını takip etmeye çalıştığını; ama stadyumda maç izleyemediğini söyledi. Galatasaray\'ın Antalya\'daki bir maçını izlemek istediğini dile getiren Günel, sarı- kırmızı renklere bağlılığını her fırsatta göstermekten hoşlandığını söyledi. Yatak çarşafı ve yastığı gönül verdiği Galatasaray\'ın renklerinden oluşan Günel, formasını da çok sevdiğini vurguladı.

\'DUYARLI OLUNMASINI İSTİYORUZ\'

10 yaşına kadar yürüyebilen; ancak hastalığının ilerlemesi üzerine tekerlekli sandalyeye bağlı kalan Mehmet Günel, \"Benim durumumda olan tüm çocuklar adına hastalığımızın tedavisinin ülkemize gelmesini istiyorum\" dedi. Kendisi bu tür yaklaşımla karşılaşmasa da birçok DMD hastasının dışlandığını dile getiren Günel, \"Bunu yaşayan arkadaşlarımız var. İnsanların bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Olumsuz yaklaşımlarla zaman zaman karşılaşabiliyoruz\" diye konuştu.

TÜRKİYE\'DE 5 BİNİN ÜZERİNDE DMD HASTASI ÇOCUK VAR

Mehmet\'in annesi DMD ile Mücadele Derneği Antalya İl Temsilcisi Dilek Günel (37) ise Türkiye\'de 5 binin üzerinde çocuğun, kasların giderek güçsüzleşmesine ve çoğunlukla 20\'li yaşlarda ölüme neden olan kas erimesi hastalığı DMD ile mücadele ettiğini belirtti. DMD ile ilgili farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını aktaran Günel, \"Farkındalık için videolar çekiyoruz, etkinlikler yapıyoruz. DMD\'ye dikkat çekmek için İstanbul\'da maraton koşusu yaptık. Yaklaşık 1 aydır da \'Bir mum da sen yak\' adlı kampanya yürütüyoruz. Ünlüler, siyasetçiler destek vermeye başladı\" dedi.

Hastalığın tedavisi ile ilgili ilaçların henüz deneme aşamasında olduğunu anlatan Günel, \"Bu ilaçlar çıkana kadar herkese DMD\'yi anlatmaya çalışıyoruz\" diye konuştu.

\'MEHMET\'LE HER ZAMAN GURUR DUYDUM\'

Oğlu Mehmet\'in okul birincisi olmasından gurur duyduğunu belirten Dilek Günel, \"Okula son 2 yıldır gidemiyor. Çünkü skolyoz ameliyatı oldu. Belinde platin var. Enfeksiyon kapmaması gerekiyor. Riski göze alamazdım. Bu nedenle okula gidemiyor ve evde eğitim alıyor. Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesi öğretmenlerine, müdürüne çok teşekkür ediyoruz. Hepsi birbirinden harika insanlar\" dedi.

ASANSÖR VE OTOPARK SORUNU

DMD\'li çocuğun babası olmanın evde hiçbir sıkıntısını yaşamadığını belirten Barış Günel (39) ise \"Dışarıda sıkıntılar yaşıyoruz. Mesela asansör sorunu yaşıyoruz. Her binada asansör olmuyor. Sonra otopark sorunu var. Ayrıca insanların da bu tip hastalara karşı çok duyarlı davrandıklarını düşünmüyorum. Herkesi duyarlılığa davet ediyorum\" diye konuştu.

Mehmet\'in kendilerine hastalığıyla ilgili sıkıntı yaşatmadığını da sözlerine ekleyen Barış Günel, \"Okul birincisi olmasından çok gururluyuz\" dedi.

