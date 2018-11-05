DLive ve Honor blockchain teknolojisinde işbirliği için anlaştı

İstanbul, 5 Kasım (DHA) – ABD Kaliforniya merkezli ve blockchain (blok zinciri) alanında çalışan tek internet canlı yayın platformu DLive ve akıllı telefon markası Honor işbirliği, kullanıcıları en son teknolojiyi sunmayı hedefliyor.

Blok zincirindeki ilk ve en büyük canlı yayın platformu DLive, İstanbul’da Türk yayıncıları bir araya getirdiği etkinlikte Honor Türkiye Başkanı Kevin Wang’i de ağırladı. İstanbul’da gerçekleştirilen DLive buluşmasında düzenlenen panelde DLive Topluluk Başkanı Metin Redjepi ve DLive\'ın en sevilen yayıncıları Mustafa Yavuz, Mustafa Ak, Semih Uyulgan ile Baho’nun kurucusu Cemal Sevindik yer aldı. Panelde konuşmacılar, Türkiye ve dünyada internet canlı yayıncılığının mevcut durumunu, geleceğini ve dijital kazanç fırsatlarını tartıştı.

ABD’de Kasım 2017’de kurulan DLive, blok zinciri platformu üzerinden ilk canlı yayın platformu olarak yayıncılık hizmeti sunuyor. Eylül 2018’de Lino blok zincirine geçiş yapan DLive, platformu üzerinden canlı yayın yapan içerik oluşturucuları ayrıca Lino puan kazanabiliyorlar. DLive\'da çevrimiçi olarak ve Google Play\'de ise Android uygulaması aracılığıyla kullanılabilen platformda, kullanıcılar da izleyiciler de aktif rol oynuyor. İzleyenler beğendikleri yayınlara bağış yaparak yayıncıların puan kazanmalarını sağlarken, Lino Network de yayıncıları içerik bonus puanları ile ödüllendiriyor. İçerik oluşturucular bu şekilde topladıkları Lino puanları paraya çevirebiliyorlar.

DLive’ın içerik oluşturuculara ve katılımcılara kazançlarının doğrudan dağıtılmasını sağlamak amacıyla kurulduğunu ve bir yıl içerisinde hızla büyüdüğünü söyleyen DLive Topluluk Başkanı Metin Redjepi yaptığı konuşmada şu değerlendirmelerde bulundu:

“Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de dijital platformlardaki canlı yayına ilgi giderek artıyor. Özellikle oyuncuların tercih ettiği canlı yayın platformları aynı zamanda bir kazanç kaynağı olarak da görülüyor. DLive’ın internet yayıncılığının geleceğine yön vereceğini düşünüyorum. Ödüller ve hediye puanlarla online video yayıncıları ve kullanıcılarına önemli destekler sağlıyoruz.

“Şu anda aktif olarak aylık kullanıcı sayımız 1 milyona ulaştı. DLive’da yayıncıların yanı sıra izleyiciler de ödüllendiriliyor. Türkiye’den büyük bir ilgi görünce ilk dil opsiyonunu Türkçe yaptık. Gördüğümüz ilgi ile birlikte Türkiye’de daha yoğun çalışmalara odaklandık. Baho ekibiyle içerik geliştirmek üzere çalışmalar yürütüyoruz. Honor ile de bir işbirliği gerçekleştirdik. Bu şekilde platform kullanıcıları ile daha çok etkileşimde olmayı hedefliyoruz.”

Akılı telefon markası Honor’un Türkiye Başkanı Kevin Wang da DLive ile Honor iş birliğinden bahsederek şöyle konuştu:

“DLive, Honor gibi dijitalden doğan ve bizimle aynı misyona sahip bir platform. Ortak amacımız çevrimiçi canlı yayın topluluğunu büyütmek ve kullanıcılarımıza en son teknolojiyi ve mükemmel kullanıcı deneyimini sunmak. İki markanın birlikteliğiyle oyuncular ve Android kullanıcılarının daha iyi bir deneyim yaşamalarını ve son teknolojiden yararlanmalarını istiyoruz. Yeni ürünümüz Honor 8X’i 6 Kasım’da Türkiye’de tanıtacağız ve Dlive bu lansmanda da olacak.” (Fotoğraflı)