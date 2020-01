Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYASPOR\'da Malatya deplasmanında ilk defa kırmızı beyazlı formayı giyen başarılı stoper Djouruo, ilk 3 haftada kaybedilen puanların telafisini kesinlikle yapacaklarını söyledi. Taraftardan övgüyle bahseden Djourou, \"Kalitemi sahaya yansıtmak istiyorum\" dedi.

Antalyaspor\'un Evkur Yeni Malatyaspor karşısında ilk defa kırmızı beyazlı formayı giyen Fildişi Sahili asıllı İsviçre milli takım oyuncusu Johan Djourou, performansıyla teknik direktör Rıza Çalımbay\'dan tam not aldı. Taraftarın kendisine gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren başarılı stoper, ilerleyen günlerde seyirciyi mutlu edecek sonuçlar alacaklarına emin olduğunu söyledi. Takım olarak daha iyi olmak için sahada mücadele ettiklerini anlatan Djuoruo, \"Daha iyi olmak için gerekli olan her şeye sahibiz. İlerleyen zamanda kaybettiğimiz puanların telafisini kesinlikle yapacağız, ancak sezon başında böyle puan kayıpları olabiliyor\" diye konuştu.

Taraftarın kendisine ilgisine sahada karşılık vererek seyirciyi mutlu etmek istediğini belirten Djourou, dünyada turizmle tanınan Antalya\'nın Barcelona gibi hem turizm hem de futbol kulübüyle öne çıkacak bir kent potansiyeline sahip olduğu kaydetti. Antalyaspor\'a transfer olduğu süreçten itibaren iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini anlatan Djourou, \"Tamamıyla hazırım. İlk zamanlar hocamız farklı formasyonlar üzerinde deneme yapmıştı. Bana şans verdi. Sahada elimden gelen her şeyi yapacağımdan emin olabilirsiniz. Kalitemi sahaya yansıtmak istiyorum\" dedi.



