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Spor

Djokovic'in karantinadan sonraki Koronavirüs testi negatif çıktı

02 Temmuz 2020 14:24

Pandemi sürerken turnuva düzenleyen ve Koronavirüs'e yakalanan ünlü tenis oyuncusu Novak Djokovic, karantina süresinin ardından yaptırdığı yeni testin negatif çıktığını duyurdu.

Teniste erkekler 1 numarası olan ve aşı karşıtlığıyla bilinen Sırp raket Novak Djokovic'in yeni tip Koronavirüs testi negatif çıktı. Djokovic'in basın ekibinden yapılan açıklamada, 10 gün önce koronavirüs testi pozitif çıkan Djokovic ve eşinin, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da kendilerini karantinaya aldıkları ve bugün yapılan test sonuçlarının negatif çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 10 gün önce yapılan testlerde çocuklarının negatif çıktığı da anımsatıldı.

Novak Djokovic Vakfı tarafından düzenlenen Adria Tur'a katılan Bulgar Grigor Dimitrov ve Hırvat Borna Coric'in koronavirüse yakalamasının ardından test yaptıran 33 yaşındaki Djokovic, sonucun pozitif çıktığını duyurmuştu.

Djokovic'in kondisyoneri Marko Paniki ile antrenörü ve eski Wimbledon şampiyonu Goran Ivanisevic’in de koronavirüse yakalanmasının ardından, 13-14 Haziran'da Sırbistan'da gerçekleştirilen Adria Tur'un Hırvatistan finali ile Bosna Hersek ayağı iptal edilmişti.

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