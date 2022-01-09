Djokovic'in Covid'e yakalandığı iddia edilen tarihten bir gün sonra maskesiz katıldığı etkinlik fotoğrafları gündem oldu

Koronavirüs aşı belgeleri eksik olduğu için Avustralya'ya alınmayan ve daha önce Covid geçirdiği için muafiyeti olduğunu öne süren tenis bir numarası Novak Djokovic'in Covid olduğunu iddia ettiği tarihten bir gün sonra maskesiz bir şekilde etkinliğe katıldığı ortaya çıktı.

Novak Djokovic'in avukatlarının Avustralya'da mahkemeye sunduğu belgede 16 Aralık'ta Covid-19 testinin pozitif çıktığı bu nedenle aşı muafiyeti olduğu iddia edildi.

Öte yandan Djokovic'in sosyal medya hesabından 17 Aralık tarihinde yaptığı bir paylaşım, sporcunun Sırbistan Ulusal Posta Servisi'nin pul törenine katıldığı, maskesiz olduğunu ortaya çıkardı.

Etkinliğin günü hakkında bilgi verilmezken Djokovic'in 16 Aralık'ta gerçekten Covid'e yakalanıp yakalanmadığı bilinmiyor.