Djokovic, ikinci vize iptaline itirazının sonuçlanmasını beklerken yine sığınmacıların tutulduğu otele götürüldü

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Dünyada tekli erkekler tenisinin bir numarası Novak Djokovic, Avustralya'da vizesinin ikinci defa iptal edilmesi kararına itirazının sonucunu beklerken cumartesi gününü yine Melbourne'da sığınmacıların tutulduğu Park Hotel'e yerleştirildi.

Cuma gününü özel konutunda geçiren Djokovic, cumartesi günü Göç Bakanlığı yetkililerine ifade verdikten sonra yerel saat ile 15.30 sularında otele getirildi. Djokovic, ilk vize iptaline itirazının sonucunu beklerken de hem sığınmacıların hem de Covid-19 karantinasına alınan seyahatçilerin tutulduğu otelde dört gün geçirmişti.

Reuters'ın aktardığına göre Djokovic ve Sınır Güvenliği yetkililerinin otele geldiği sırada dışarıda aktivistler otelde gözaltında tutulan sığınmacıların serbest bırakılması için, "İşkenceye son verin, gitmelerine izin verin" diye tezahürat yapıyordu.

Otelin önünden bisikletiyle geçen bir kişinin, "Evine git Novak" diye bağırdığı belirtildi.

Aktivistlere göre otelde mevcut olarak 33 sığınmacı bulunuyor.

2021'in Ekim ayında otelde tutulanlar arasında bir Covid-19 salgını yaşandı. Yerel basına göre otelde o dönem bulunan 46 sığınmacıdan 22'si virüse yakalandı.

Aralık ayında otelde bir yangın çıktı ve ufak yaralanmalar yaşandı. Yine yerel basına göre otelde tutulanlar bir süre sonra kendilerine küflü ve kurtlu yemekler verildiğinden şikayetçi oldu.

Göç Bakanı: Ülkede varlığı sivil kargaşaya neden olabilir

Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke, Djokovic'in vizesini kendisinin iptal ettiğini çünkü ülkedeki varlığının "sivil kargaşaya" neden olabileceğini söyledi.