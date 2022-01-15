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Dünya

Djokovic, ikinci vize iptaline itirazının sonuçlanmasını beklerken yine sığınmacıların tutulduğu otele götürüldü

15 Ocak 2022 09:43

T24 Dış Haberler

Dünyada tekli erkekler tenisinin bir numarası Novak Djokovic, Avustralya'da vizesinin ikinci defa iptal edilmesi kararına itirazının sonucunu beklerken cumartesi gününü yine Melbourne'da sığınmacıların tutulduğu Park Hotel'e yerleştirildi.

Cuma gününü özel konutunda geçiren Djokovic, cumartesi günü Göç Bakanlığı yetkililerine ifade verdikten sonra yerel saat ile 15.30 sularında otele getirildi. Djokovic, ilk vize iptaline itirazının sonucunu beklerken de hem sığınmacıların hem de Covid-19 karantinasına alınan seyahatçilerin tutulduğu otelde dört gün geçirmişti. 

Reuters'ın aktardığına göre Djokovic ve Sınır Güvenliği yetkililerinin otele geldiği sırada dışarıda aktivistler otelde gözaltında tutulan sığınmacıların serbest bırakılması için, "İşkenceye son verin, gitmelerine izin verin" diye tezahürat yapıyordu.

Otelin önünden bisikletiyle geçen bir kişinin, "Evine git Novak" diye bağırdığı belirtildi. 

Aktivistlere göre otelde mevcut olarak 33 sığınmacı bulunuyor.

2021'in Ekim ayında otelde tutulanlar arasında bir Covid-19 salgını yaşandı. Yerel basına göre otelde o dönem bulunan 46 sığınmacıdan 22'si virüse yakalandı.

Aralık ayında otelde bir yangın çıktı ve ufak yaralanmalar yaşandı. Yine yerel basına göre otelde tutulanlar bir süre sonra kendilerine küflü ve kurtlu yemekler verildiğinden şikayetçi oldu.

Göç Bakanı: Ülkede varlığı sivil kargaşaya neden olabilir

Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke, Djokovic'in vizesini kendisinin iptal ettiğini çünkü ülkedeki varlığının "sivil kargaşaya" neden olabileceğini söyledi.

Djokovic'in "aşı karşıtı düşüncenin sembol isimlerinden" olduğunu belirten Hawke, Sırp raketin Avustralya'da bulunmasının başka insanları da aşı olmama kararı vermeye itebileceğini ifade etti.

Djokovic hakkında alınan karar pazar sabahı mahkemede görüşülecek. Mahkeme, bakanın gerekçelerini haklı bulursa Djokovic ülkede kalıp Avustralya Açık'ta tekrar şampiyon olmak için mücadele edemeyecek.

Hawke, "Djokovic'in Avustralya'daki varlığının toplumda aşı karşıtı düşünceyi güçlendirebileceğine inanıyorum ve bunun sivil kargaşaya yol açabileceğini düşünüyorum; daha önce olduğu gibi mitingler ve protestolara yol açabilir. Bunun bulaşı artırdığını biliyoruz" dedi.

Bakan, Djokovic'in vizesinin iptal edilmesinin Sırp yıldızın gelecekte de ülkeye girmesini etkileyebileceğini belirtti. Eğer 3 yıllık ceza uygulanırsa, Djokovic bir daha Avustralya Açık'a katılabileceği zaman 38 yaşında olacak.

Ne olmuştu?

Covid-19 aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, Melbourne'da yapılacak Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını bildirmişti.

Melbourne'a ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti.

Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, vize iptaline itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı.

Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesinde görülen davada, Djokovic haklı bulunmuş, Avustralya hükümetinin vize iptali kararı kaldırılmıştı.

Avusturya, cuma günü Djokovic'in vizesini ikinci defa iptal etti.

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