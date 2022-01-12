Djokovic, Avustralya seyahat belgelerinde menajerinin hata yaptığını öne sürdü; Covid olunca izolasyona girmemesinin hata olduğunu kabul etti

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Dünya tekli erkek tenisinin bir numarası Novak Djokovic, menajerini Avustralya'ya giderken kendisi için doldurduğu formlarda hata yapmakla suçladı ve Koronavirüs'e yakalandıktan sonra kendini izole etmeyerek hatalı karar verdiğini ifade etti.

Djokovic, Avustralya seyahati öncesi doldurulan belgelerde menajerinin hata yaparak tenisçinin Avustralya'da olacağı tarihten önceki iki haftalık süreçte seyahat etmediğini yazdığını belirtti.

Aralık ayındaki aktiviteleriyle ilgili "devamlı yanlış bilgi yayıldığı" için bir açıklama yapan Djokovic, 14 Aralık'ta Belgrad'da gittiği bir basketbol maçında birçok Covid vakası görülmesinin ardından 16 Aralık'ta semptom göstermediği halde hızlı test ve bir PCR testi yaptırdığını belirtti. Hızlı testinin negatif sonuç verdiğini belirten Djokovic, 17 Aralık'ta çocuklara hediye dağıttığı etkinliğin sonuna kadar PCR testinin pozitif çıktığını bilmediğini iddia etti. Sırp raket semptom göstermediğini ve kendini iyi hissettiğini belirtti.

Djokovic, 18 Aralık'ta da "söz verdiği için" Koronavirüs olmasına rağmen Fransız L’Equipe gazetesine söyleşi vermek için tenis merkezine gittiğini söyledi. Sırp raket, sadece fotoğraf çekilirken maskeyi çıkardığını; onun dışında sosyal mesafeyi koruyup maske taktığını belirtti. Sırp raket, bu kararın bir hata olduğunu ve söyleşiyi erteleyip izolasyona girmesi gerektiğini ifade etti.

Dünya tenisinin bir numarası, yanlış bilgi verilen seyahat belgelerini de tamamen ekibinin doldurup yolladığını, kendisinin haberdar olmadığını dile getirdi. Djokovic, yapılanın insani bir hata olduğunu belirtti.

Aşı olup olmadığına dair bir açıklamada bulunmayan Djokovic, Avustralya'ya muafiyet belgesi göstererek girmeye çalışmış ve daha önce izin aldığını belirtmişti. Djokovic'in ülkeye girişi reddedilmiş ve oyuncu karantinaya alınmıştı.

Yargıç, pazartesi günü sporcunun havalimanında uzun süren sorgusunun ve vize iptalinin “anlamsız” olduğunu söyledi.