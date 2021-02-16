Djokovic, 3 buçuk saat süren maçta Zverev'i devirerek yarı finale yükseldi

Avustralya Açık çeyrek finalinde dünya 1 numarası Novak Djokovic, dünya 7 numarası Alexander Zverev ile karşı karşıya geldi. Rod Laver Arena'da oynanan günün son maçında kazanan Djokovic oldu. Rakibini 6-7 6-2 6-4 7-6'lık setlerle 3-1 mağlup etmeyi başaran Sırp raket, adını yarı finale yazdırdı.

İlk seti 7-6 kaybeden Djokovic, ikinci sette toparlanarak 6-2'lik bir üstünlükle beraberliği sağladı. Üçüncü setin başlarında Djokovic'in servisini kıran Zverev skoru 4-1'e getirdi. Bu anda sinir boşalması yaşayan dünya 1 numarası, sinirle raketini defalarca yere vurarak parçaladı. Tenis kuralları gereği Djokovic bu hareketinin ardından uyarı cezası aldı.

Raketini kırdıktan sonra maça mental olarak geri dönen Djokovic, Zverev'in servisini iki kez kırıp seti 6-4 ile hanesine yazdırdı. 33 yaşındaki dünya 1 numarası, setin kazandıktan sonra büyük bir sevinç çığlığı attı. Setlerde 2-1'i yakalayan Sırp tenisçi, son seti de 7-6 kazanarak rakibini elemeyi başardı ve yarı finale yükseldi.