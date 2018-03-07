Djanan'dan yepyeni bir "Dünya"

İngiltere müzik sahnesinde Djanan Turan adıyla tanınan, Birleşik Krallık içinde ve Avrupa’da pek çok festivalde sahne alan alternatif pop sanatçısı Canan Turan, uzun süren bir aranın ardından ilk Türkçe parçasını çıkarıyor.

Djanan, “Dünya” isimli yeni şarkısını ilk olarak rüyasında gördüğünü söylüyor. Şarkıyı hayata geçirme aşamasında sanatçı kayıtları Londra’da kendi odasında ve Dada Stüdyoları’nda George Botis ile birlikte yaptı. Şarkıda Canan'a İngiltere dünya müziği sahnelerinin en güzel seslerinden Olcay Bayır da eşlik ediyor

Sanatçı yeni şarkısını şöyle anlatıyor:

“Dünya'; asıl günümüz dünyasının gidişatına yönelik bir isyan. İyimser bir bakış açısıyla büyütülmüş insanlarda zamanla düzene dair oluşan umutsuzluklar ve çaresizlik hissine değiniyor. Ama bir yandan da adalet anlayışı gelişmiş insanların her şeye rağmen doğru olmaya devam etmesiyle uzun vadede çarkı tersine çevirebileceğimize derinden inanıyorum. Bu yüzden şarkı biraz karanlık olsa da klibin olumlu mesajlar taşımasını istedim.”

Şarkının yapımını kendi üstlenen sanatçının şarkıdan kazandığı tüm geliri Small Projects İstanbul Derneği’ne gidecek.

Djanan yapımcılığını yine kendi üstlendiği video klibini memleketi Adana’da, çocuklarla birlikte çekti. Videoda çocuklar, kendini sonunda yok etmiş bir dünyada zamanı kendi saflıkları ve beraberlikleriyle yeniden yorumluyorlar.

“Dünya”; yılbaşı single’ı olarak 9 Mart'ta Boldfish Records’dan çıkacak.