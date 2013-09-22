T24 LogoT24 Logo
Yaşam

DJ, radyoda ölü bulundu

DJ'si 35 yaşındaki Fatih Türkönde, gece 02.00'ye kadar canlı program yaptığı radyo binasında sabah saatlerinde ölü bulundu

22 Eylül 2013 23:20

 

Kastamonu'da Radyo 37'nin işletmecisi ve DJ'si 35 yaşındaki Fatih Türkönde, gece 02.00'ye kadar canlı program yaptığı radyo binasında sabah saatlerinde ölü bulundu.

Fatih Türkönde, canlı program sonrası yan odada bulunan yatağında dinlenmeye çekildi. Sabah saatlerinde radyoya gelen kardeşi, ağabeyinin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekibince yapılan tüm müdahaleye rağmen Türkönde hayata döndürülemedi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Dj’nin cesedi otopsi için Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede, Türkönde’nin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ETİKETLER

djradyoölü bulundu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24