DJ, radyoda ölü bulundu

Kastamonu'da Radyo 37'nin işletmecisi ve DJ'si 35 yaşındaki Fatih Türkönde, gece 02.00'ye kadar canlı program yaptığı radyo binasında sabah saatlerinde ölü bulundu.

Fatih Türkönde, canlı program sonrası yan odada bulunan yatağında dinlenmeye çekildi. Sabah saatlerinde radyoya gelen kardeşi, ağabeyinin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekibince yapılan tüm müdahaleye rağmen Türkönde hayata döndürülemedi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Dj’nin cesedi otopsi için Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede, Türkönde’nin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.