DJ’ler siber suçlarda kullanılıyor

Kaspersky araştırmacıları, DJ Mag dergisinin dünyanın en popüler DJ’leri listesinde yer alan isimlerden bazılarının parçalarında zararlı dosyaların gizlendiğini tespit etti. DJ Mag Top 100 DJ listesini inceleyen Kaspersky araştırmacıları, internetten elektronik müzik indirirken çok dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Araştırmada David Guetta, Alan Walker, Dj Snake, Calvin Harris ve Martin Garrix’in siber suçlular tarafından en çok kullanılan isimler olduğu belirlendi. Elektronik müzik dinleyicilerinden yararlanmak isteyen siber suçlular bu isimleri zararlı dosyaları yaymak için kullanıyor.

Siber suçluların yaydığı bu dosyalarda, reklam yazılımlarından Truva atlarına kadar birçok farklı tehdit türü yer alıyor. Bunlar verileri yok etmek, engellemek, değiştirmek veya kopyalamak ya da bilgisayarların ve ağların performansını düşürmek için kullanılabiliyor.

Kaspersky, konuyla ilgili, “Sanatçının son albümlerinin ve parçalarının adlarını iki kez kontrol edin. Dosya adı şüpheli görünüyorsa veya şarkıyı daha önce hiç duymadıysanız indirmeyin. Çevrimiçi dinlemek amacıyla müzik indirmek için güvenilir kaynaklardan yararlanın. Birçok farklı tehdide karşı kapsamlı koruma sağlayan güvenilir güvenlik çözümleri kullanın” diyerek kullanıcılara öneride bulundu.