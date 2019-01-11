DJ Guido Senia'dan "Şeyma Subaşı ilişkiniz var mı?" sorusuna yanıt

Kasım ayında TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı' ile bir yıl süren evliliğini sonlandıran Şeyma Subaşı'nın birlikte görüntlülendiği Fransız DJ Guido Senia " Şubaşı ile ilişkiniz var mı?" sorusuna, "Her şeyi kadere bırakalım” diyerek yanıt verdi.

Acun Ilıcalı'dan geçtiğimiz yıl sonu ayrılan Şeyma Subaşı, arkadaşlarıyla birlikte yurtdışına çıkarak soluğu tatilde almıştı.

Subaşı ile Fransız DJ Guido Senia ile Meksika Tulum’da bir plajda görüntülenmiş ancak taraflar bu görüntülerle ilgili yorumda bulunmamıştı.

Guido’nun bir takipçisinin birlikte görüntülendiği Subaşı'nı sorması üzerine ünlü DJ ilk kez konuştu.

Senia kendisine yöneltilen; “Şeyma ile ilgili sorulara cevap vermiyorsunuz, bir ilişkiniz var mı yok mu?” sorusuna “Kim bilir! Hadi her şeyi kadere bırakalım” yanıtını verdi.