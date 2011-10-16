Dizüstünü dizden uzak tutun





T24- İstanbul Üniversitesi (İÜ) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tunaya Kalkan, dizüstü bilgisayarların masa üstünde ya da kucağa bir yastık alıp vücutla mesafe artırılarak kullanılmasının "çok daha akıllıca olacağını'' söyledi.





Elektrikli cihazların tümünün elektromanyetik dalga yaydığını belirten Prof. Dr. Tunaya Kalkan, "Dizüstü bilgisayarın elektromanyetik ışıması daha çok alt kısmında oluyor. Dolayısıyla genital bölge daha fazla ışınlanabilir. Dizüstü bilgisayarı masa üstünde ya da kucağa bir yastık alıp vücutla mesafeyi artırarak kullanmak çok daha akıllıca olacaktır" dedi.



Kalkan, henüz net bir hastalık şimdiye kadar tarif edilemese de hücre yapısını bozmasından dolayı kansere neden olma ihtimalinin üzerinde sıkça durulduğunu aktardı.

