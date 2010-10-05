Dizüstünde 'yanma' tehlikesi

T24- Uzmanlar, laptop bilgisayarlarını dizlerinin üzerine yerleştirerek uzun süreler çalışan kullanıcılarda "kızarmış deri sendromu" adlı durumun ortaya çıkabileceği uyarısında bulundular. Aylarca bu alışkanlığından vazgeçmeyenlerin bacak derilerinde cilt kanseri oluşma riski bile mevcut.



Pediatrics dergisinde yayınlanan raporda, ismi açıklanmayan 12 yaşındaki bir çocuğun durumu örnek gösterildi. Çocuğun günde bir kaç saat boyunca dizüstü bilgisayarını bacaklarının üzerine koyduğu, bir kaç ay boyunca bu alışkanlığı devam ettirince de, dizlerinde renkli bölgeler oluştuğu açıklandı.



Kullandığı bilgisayarın sol tarafı çok ısınsa da, bunu dikkate almadığı öğrenilen çocuğun bacağının renginin değiştiği kaydedildi Bilgisayarın altından yayılan sıcaklığın 52 dereceyi bulabileceği ve cilt kanserine bile yol açma ihtimali bulunduğu belirtiliyor.



Birçok bilgisayar üreticisi, artık kullanım klavuzlarına dizüstülerin bacakların üzerinde uzun süre durmasıyla zarar verebileceği bilgisini ekliyor.





Yapılan araştırmalara göre, bu aşırı sıcaklık, erkek kullanıcıların sperm üretimini azaltıp, kısırlığa bile yol açabiliyor. Çocuğun bacaklarındaki bu renk değişiminin zararsız, ancak kalıcı olduğu açıklandı.



Dizüstü bilgisayarlarla uzun süre çalışılacaksa bir masa veya sehpa üzerine konması, ya da piyasada çeşitli örneklerine rastlanan portatif laptop altlıkları kullanılması tavsiye ediliyor.



