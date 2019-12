Dizüstünde rekor pil ömrü!

ABD’li bilgisayar üreticisi Dell, iş dünyasına hitap eden E serisindeki Latitude laptop (taşınabilir bilgisayar) modellerinde ciddi yeniliğe gitti. Geçen hafta düzenlenen toplantıyla tanıtılan modellerle iş dünyası pazarındaki konumunu güçlendirmeyi hedefleyen Dell, geliştirdiği yeni ürünlerle kullanıcılara 19 saatlik batarya ömrünü sunduğunu açıkladı.



Dell yetkililerinin yaptığı sunumlarda iş kategorisindeki ciddi rakiplerle bu alandaki kıyaslamaya da yer verildi. Buna göre, 19 saatlik batarya ömrüyle Acer’dan yüzde 74, Lenovo’dan yüzde 46, HP’nin bu kategorideki modellerinden de yüzde 27’lik daha iyi zamana ulaşıldı. Yeni modellerin şarj süresindeki hız konusunda oldukça iddialı olduğu vurgulanırken, bir saat içinde bataryanın yüzde 80’inin doldurulabildiği belirtildi. Bu arada toplam 7 üründen oluşan yeni serinin piyasaya çıkmadan önce 3 bin 200 prototipinin çıkarıldığı bilgisi de verildi.



MacBook Air’e gönderme



Dell’in Başkan Yardımcısı Jeff Clarke’ın ‘mühendislerin 1 milyon saatlik çalışmasının karşılığı’ diyerek tanıttığı Latitude’un yeni modellerinin tasarım özelliklerine bakıldığında firmanın son dönemde uygulamaya koyduğu yenilikçi çizgi dikkat çekiyor.

Başta kırmızı ve mavi olmak üzere iş serisi laptop modellerinde ilk kez renkli forma geçen firma, ince formlu laptop modeli E4200’ü de bu serinin içinde tanıttı. Jeff Clarke’ın ‘Apple’ın zarfın içine sığan MacBook Air’ modeline atıfta bulunarak, “Şu anda elimde bir zarf olmadığından içine sokamıyorum’ diye tanıttığı bilgisayar, 12.1 inçlik ekrana sahip. Dell E4200, 1 kilogramın altındaki (997 gram) ağırlığıyla dikkat çekiyor.

Bu ürün firmanın bugüne kadarki en ince formlu laptop modeli olma özelliğini de taşıyor. Firmanın ince formlu bir diğer modeli ise 13.3 inçlik E4300 modeli oldu. Bu ürünün ağırlığı ise 1.5 kilograma işaret ediyor.



GPS teknolojisi ve WiMax standart



Latitude serisinin diğer modelleri ise, 14.1 ve 15.4 inç kategorisindeki E6400, E5400, E5400, E5500 ve E6400 ATG oldu. Dell’in Latitude serisinin yeni modelleri kablosuz iletişimi için Wi-Fi ve Bluetooth özelliklerini destekliyor. Bunun yanı sıra konum belirleme için GPS teknolojisinin de yer aldığı modellerin klavyesi, daha çok cep telefonlarında kullanılan arka ışık uygulamasıyla birlikte geliyor.

Bu sayede karanlık ortamlarda klavyenin tuşlarına yansıyan ışık kolay çalışma imkânı sağlıyor. Wimax teknolojisine hazır halde gelen ürünler aynı zamanda Webcam ve mikrofon özelliklerini de içerisinde bulunduruyor.



Her an her yerde çalışmaya hazır



Dell CEO’su Michael Dell, yeni Latitude serisiyle birlikte şirketin mobil bilgisayar dünyasında, ‘dijital göçebe’ (digital nomad) konseptine geçtiğini de açıkladı. Michael Dell, Latitude serisiyle bu konsepte hızlı bir giriş yapıldığını duyurdu. Yeni konsept, bilgisayar üzerinden her an her yerde çalışmak isteyenleri internette buluşturmayı planlıyor.



"Yeşil" dizüstüler yolda



Çevreye duyarlı teknoloji şirketi olma konusunda önemli yatırım yapan Dell, Latitude serisi geliştirilirken de bu yönde çalışmaların dikkate alındığını açıkladı.

Yeni bilgisayarlarda kullanılan malzemelerin geri dönüşümü daha kolay materyallerden seçildiği, ürün kutularının yüzde 99 geri dönüştürülebilir malzemeden olduğu, adaptörlerin ise önceki modellere göre yüzde 87 enerji verimliliği sağladığı belirtildi.