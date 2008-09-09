Dizüstünde 'bir gün' pil ömrü

HP netbook Türkiye’de

Dizüstünde kablosuz şarj devri

Dizüstünde rekor pil ömrü!

HP'den rekor pil ömrü. Firmanın geçtiğimiz günlerde duyurduğu EliteBook 6930p yüksek kapasiteli piliyle 24 saate varan kullanım süresi sunuyor. HP duyurusuna, söz konusu pil ömrünün "belirli koşullar altında" elde edildiğini de eklemeyi unutmamış.HP'nin iddialı modeli hakkında konuşan firmanın üst düzey yöneticilerinden Ted Clark, iş amaçlı üretilen 6930p'nin bütün bir gün boyunca şarj edilmeye ihtiyaç duymadan çalışabileceğini söylüyor. Gününün büyük bir kısmını ofis dışında geçiren profesyonellerin aradıkları özelliklerin başında gelen pil ömründe standart dizüstüler halen 2-3 saatlik kullanım imkanı sunuyorlar.HP'nin yeni modelinin 24 saatlik pil ömrüne ulaşabilmesi için 12-hücreli yüksek kapasiteli pilin ayrıca satın alınması gerekiyor. Ekstra pile ilave olarak sisteme BIOS güncellemesi ve yeni grafik sürücüleri yüklenmesi de gerekli. XP işletim sistemi, HP'ye özel HP Illumi-Lite LED ekran ve SSD sabit disk de gereken diğer bileşenler.HP'nin endüstri standardı bir benchmark yazılımına dayandırdığı "24 saat" iddiası henüz bağımsız testlerce doğrulanmasa da Elitebook 6930p'nin pil ömrünün benzerlerinin çok üzerinde olacağı kesin gibi. Fiyatı yaklaşık 1200 dolar olarak açıklanan dizüstünün 12-hücreli yüksek kapasiteli pili ise 189 dolardan satılacak. (TEMPO24)