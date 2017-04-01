Dizüstü bilgisayarlar teröristlerin yeni gözdesi

Amerikan CNN ve CBS televizyonlarının da aralarında bulunduğu birçok medya kuruluşunun yer verdiği habere göre, terör örgütleri dizüstü bilgisayar ve diğer elektronik cihazlara patlayıcı madde gizlemek için yeni yöntemler geliştirdi. Bu yöntemlerin patlayıcıların güvenlik taramalarından fark edilmeden geçmesine imkan sağlayabileceği kaydedildi.

ABD'de iç istihbarattan sorumlu olan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve diğer istihbarat kuruluşlarından sızan bilgilere göre söz konusu terör grupları cihazlara gizledikleri patlayıcıların tespit edilip edilemeyeceğini görmek için, güvenlik kontrollerinde kullanılan cihazların aynısını kullanıyor. Ancak bunların hangi terör grupları olduğu açıklanmadı.

Bakanlık doğrulamadı

ABD İç Güvenlik Bakanlığı ise medyada yer alan haberleri doğrulamadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "sivil havacılığın önceden olduğu gibi terör örgütlerinin hedefi olduğu ve uygulamalara elektronik cihazlara patlayıcı gizleme gibi yöntemlerin de dahil olduğu" ifadelerine yer verildi.

Uzmanlar medyada yer alan haberlerin ABD ve İngiltere'nin mart ayında kabine elektronik cihazların alınmasıyla ilgili uygulamaları neden sıkılaştırdığını açıklar nitelikte olduğunu savunuyor.

ABD 21 Mart itibarıyla aralarında İstanbul'un da bulunduğu 10 kentten yapılan uçuşlarda kabine cep telefonundan büyük elektronik cihazların alınmasını yasaklamıştı. Söz konusu havalimanlarının büyük bölümü Ortadoğu ve Afrika'da bulunuyor. İngiltere de söz konusu bölgelerden bazı uçuşlar için benzer kısıtlamalara gitmişti.

ABD'nin uyguladığı kısıtlamalar kapsamında söz konusu ülkelerden yapılan uçuşlarda kabine akıllı telefonlardan büyük elektronik cihazlar, yani dizüstü ve tablet bilgisayarlar, e-kitap okuyucuları ve kameralar alınmıyor. Kabin yasaklı elektronik eşyalar uçağın kargo bölümünde taşınabiliyor. Tıbbi cihazlar ise uygulamanın dışında tutuluyor.

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dpa,BW/JD