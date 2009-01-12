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Diziyi izleyen telefona sarılıyor

'Güldünya' dizisinin ilk bölümünde verilen “Aile İçi Şiddet Yardım Acil Hattı”na telefon yağıyor.

12 Ocak 2009 02:00

Başrollerini Sanem Çelik ve Erhan Emre’nin başrol oynadığı 'Güldünya' dizisinin ilk bölümünde verilen “Aile İçi Şiddet Yardım Acil Hattı”na telefon yağıyor.

Şiddet gören kadınların hikâyelerinin anlatıldığı “Güldünya” dizisi yayınlandığı ilk bölümüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Milliyet'in haberine göre; başrollerini Sanem Çelik ve Erhan Emre’nin paylaştığı dizide benzer durumlarla karşılaşan kadınların da ulaşabilmesi için 656 96 96 no’lu “Aile İçi Şiddet Yardım Acil Hattı”nın numarası veriliyor.

15 Ekim 2007’de kurulan ve şimdiye kadar 3 bin kişinin üzerinde mağdura yardım eden “Aile İçi Şiddet Yardım Acil Hattı” şimdiye kadar yaklaşık 12 bin kişi tarafından arandı. Mağdurların 24 saat ulaşabildikleri kurumda telefonlara psikoloji eğitimli uzmanlar yanıt veriyor.

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