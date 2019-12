'Diziyi izlerken özlem gideriyorum'

T24 - Türkan Saylan’ın Almanya’da yaşayan doktor oğlu Çınar Örge, annesinin hayatını konu alan “Türkan” dizisinin Heybeliada’daki setini ziyaret etti.





Oyunculara annesiyle ilgili anılarını anlatan Örge, “Diziyi izlerken annem ve akrabalarımla bir anlamda özlem gideriyorum” dedi. Hürriyet gazetesinde yayımlanan röportaj şöyle:





*Ayşe Kulin’in annenizin hayatını anlattığı “Tek ve Tek Başına Türkan” adlı kitabının dizi yapılmasını nasıl karşıladınız? Endişeleriniz var mıydı?



- Endişe vardı tabii ki. Kitabın kontrolü, düzeltilmesi diziye göre çok daha kolay. Dizi ise çok aktif bir olay. Her an değişebilir. Kitaptaki karakterler yazılı, öbür tarafta ise insanlar oynuyor. Onun için endişelerim vardı. Ama ben Ayşe Kulin’e çok güvendim. Diziyi izledikçe de endişelenecek bir şey olmadığını gördüm.



* Dizinin çekimleri başlamadan önce yapımcı şirketle ve senaristle detayları konuştunuz mu? Oyuncular konusunda önerilerde bulundunuz mu?



- Senaryo için kitabın dışında paylaştığım bir-iki şey oldu. Onun dışında oyuncu önerisinde bulunmadım.





DİZİYİ BÜYÜK MERAKLA İZLİYORUM





* Diziyi takip edebiliyor musunuz?



- Evet, ilk bölümden beri izliyorum. Ama bu benim için biraz zor oluyor, çünkü Almanya’da yaşıyorum ve genellikle internetten izlemek durumunda kalıyorum. Diziyi izlerken de çok karışık duygular yaşıyorum. İlk başlarda diziye annemin hayatı olarak bakıyordum. Fakat belli bir süre sonra dizinin gidişatı beni daha çok meraklandırmaya başladı. Bir sonraki bölümde neler olacak diye merak ediyorum şimdi.



* Şu anda anne ve babanızın tanışma dönemleri ve evlilikleri ekrana geliyor. Sizin için enteresan olmalı...



- Evet, ilginç bir deneyim... Tabii dizide şu an işlenen konularda biz henüz doğmamıştık. Çoğu şeyi anlatılanlardan biliyoruz. Mesela Fasih dedemi hiç görmedim ama çok uzun boylu olduğunu biliyorum.



* Sete geldiniz, oyuncularla tanıştınız. Neler söyleyeceksiniz?



- Dizide gördüğüm içtenliği burada da gördüm. Çok mutluyum tabii ki. Bana anlatılanlar kadarıyla bildiğim annemin ailesindeki sıcaklığı birebir gördüğümü söyleyebilirim. Oyuncular çok başarılı, çok da samimiler.





KARALAMA KAMPANYASINI CİDDİYE ALMADIM



* Dizi yayınlanmadan önce internette bir karalama kampanyası başlatıldı. Bu tepkiler konusunda ne söyleyeceksiniz?



- Bana da bazı mail’ler geldi ama çok fazla ciddiye anladım. Çünkü onlar ciddiye alındıkça büyüyecek şeyler.



* Çevrenizde sizi tanıyanlar ve diziyi izleyenler sizinle neler paylaşıyor?



- İnsanların bu dizinin bir masal olduğunu, birebir bir yaşam tarzı olmadığını anlamalarını istiyorum. O konularda bana bir şey sorulduğu zaman genelde yorum yapmıyorum. Ama birisi bana “Bu nasıl bir dizi” diye sorarsa, onu konuşurum. Diziyi dizi olduğu için, oyuncular iyi olduğu için beğenmelerini istiyorum. Sadece Türkan Saylan’ın hayatını anlattığı için değil. Ben ilk başta diziyi Türkan Saylan’ın hayatı olarak izliyordum ama artık onu kaliteli ve güzel bir dizi olarak izliyorum. Türkan Saylan önemli ama tamamen ön planda değil.



* TV izleyicilerine vereceğiniz bir mesaj var mı?



- Diziyi izleyenlere şunu söyleyebilirim; izledikçe insan olmanın nasıl bir şey olduğunu göreceklerine eminim.



* Almanya’da yaşadığınızı söylediniz. Bize biraz kendinizi anlatır mısınız, neler yapıyorsunuz?



- 1986’dan beri Almanya’da yaşıyorum. Orada hem büyük bir sosyal hizmet poliklinikliğine benzer bir yerde çalışıyorum hem de özel doktorluk yapıyorum. İki çocuğum var. Tatillerde sürekli Türkiye’ye geliyorum.



* Doktorluk mesleğini seçmenizde annenizin etkisi var mıydı?



- Yoktu desem yalan olur. Babamın da etkisi vardı. O iç hastalıkları uzmanıydı. Gecesi gündüzü yoktu. Onlar olmasa ben de iç hastalıkları uzmanı olmazdım mesela.





İNSANI SEVMEYİ VASİYET ETTİ



* Annenizin sosyal anlamda size bir vasiyeti var mıydı?



- İnsan olmak... İnsanı sevmek... Bunları vasiyet etti annem. Zaten bunları yaptığınız zaman, beraberinde her şey geliyor. İnsanın illa ki yüz binleri kanalize etmesi gerekmez. Bir insanın sadece bir kişiye bile faydası oluyorsa, çok büyük bir iş başarmış demektir. Benim bir hekim olarak iki-üç hastaya faydam dokunuyorsa, onları iyileştirebiliyorsam bu benim yapabileceğim iyi bir şeydir zaten.



* Peki anne Türkan Saylan mı, bilim kadını Türkan Saylan mı?



- Tabii ki insan Türkan Saylan.





ANNEMİ YENİDEN GÖRÜYORUM



“Diziyi izledikçe sanki annemi yeniden görüyor gibi oluyorum. Dizideki akrabalarımın büyük çoğunluğunu kaybettik. Onları izlerken bir anlamda özlem gideriyorum ve çok duygulanıyorum. Annemi canlandıran Pınar Öğün’ü ve diğer oyuncuları da çok başarılı buluyorum. Daha önce onları telefonla arayarak kutladım.”





ANLAMLI HEDİYE



Çınar Örge, Türkan Saylan’ı canlandıran Pınar Öğün’e annesinin bir gömleğini hediye etti. Örge’ye bu anlamlı hediye için teşekkür eden Öğün, gözyaşlarına engel olamadı...