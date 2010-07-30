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Diziye etek ayarı

Dizinin yapım şirketinden eleştiri “öğrencileri seksi gösteriyorsunuz”...

30 Temmuz 2010 03:00

T24 - Kanal D’nin daha ilk bölümünde reyting rekoru kıran dizisi ‘Küçük Sırlar’da, liseli kızların okulda giydiği eteklerin boyu uzuyor. İddiaya göre, “öğrencileri seksi gösteriyorsunuz” eleştirisi alan yapım şirketi eteklerin boylarını uzatmaya karar verdi.



Sinem Kobal, Burak Özçivit, İpek Karapınar, Kadir Doğulu, Birkan Sokullu, Merve Boluğur ve Dilara Öztunç’dan oluşan genç kadronun kamera karşısına geçtiği dizide, İstanbul’un zengin ailelerinin liseye giden çocuklarının gösterişli hayatı ekrana taşınıyor. 

İddiaya göre, yapım şirketine dizinin ilk bölümü yayınlandıktan sonra İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yetkililerin, etek boylarından rahatsız oldukları iletildi. Dizinin çekimlerinin bir kısmının yapıldığı İstanbul Lisesi’nin de etek boyundan rahatsız olduğu öne sürüldü. Dizinin iki ve üçüncü bölümünün büyük kısmını çeken yapım şirketinin ise benzer eleştirilerin artması üzerine 5. bölümden itibaren kızların okulda giydiği eteklerin boyunu uzatma kararı aldığı kaydedildi. Dizide yakında lise sahneleriyle ilgili bölümlerin de senaryo gereği bitirilmesi planlanıyor. 

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