-DİZİLERE MÜZİĞİYLE HAYAT VERİYOR ANTALYA (A.A) - 31.10.2010 - Bugüne kadar ''Kurtlar Vadisi'', ''Haziran Gecesi'' ve ''Yabancı Damat''ın da aralarında bulunduğu 25 televizyon dizisinin müziklerine imza atan Gökhan Kırdar, filmlerin gösterildiği ülkelerde konser turnesine hazırlanıyor. İlk albümünü hazırlarken Atıf Yılmaz'ın 1995 yılında yönettiği ''Gece, Melek ve Bizim Çocuklar'' filminin müziklerini hazırlayarak mesleki kariyerine yeni bir rota çizen Kırdar, özellikle dizi sektörünün aranılan ismi oldu. 2000 yılında film yönetmenleri ve yapımcıları için müzik bankası modeliyle hazırladığı ''Ethnotronix'' albümü 14 ülkede tanıtılan Kırdar, 2002 yılında ''Fırsat/Crude'' filminin müziklerini besteledi. Film, başta Los Angeles Film Festivali'nde olmak üzere bir çok festivalde ''En İyi Film'' ödülünü aldı. Kırdar'ın filmin müziklerini bir araya getirdiği ''Keyf/Pleasure'' albümü 2004 yılının Eylül ayında Yunanistan, Polonya ve Lübnan'da yayımlandı. Albümle aynı adı taşıyan ''Keyf/Pleasure'' şarkısı ise uluslararası müzik şirketi EMI tarafından tüm dünyada piyasaya sürülen karma albümde de yer aldı. Ünlü sanatçı 2003 yılından bu yana aralarında Kurtlar Vadisi, Yabancı Damat, Haziran Gecesi, Ölümsüz Aşk, Köprü ve Hayalet'in isimli dizilerin de bulunduğu 25 filmin müziklerini hazırladı. ''Yabancı Damat'' dizisinde kullanılan müziklerinin yer aldığı ''Üstüme Basıp Geçme Vol1'' albümü Türkiye ile birlikte Yunanistan, Malta ve Güney Kıbrıs'ta satışa sunuldu. Müziklerini bestelediği ''Kurtlar Vadisi-Irak'' filmi Avrupa, Ortadoğu ülkelerinin yanı sıra ABD ve Rusya'da da vizyona girdi. Filmin müzikleri yayınlandığı ülkelerde büyük beğeni gördü. -DİZİLERİN YAYINLANDIĞI ÜLKELERDE KONSER VERECEK- Gökhan Kırdar, yaptığı açıklamada, çalışma tarzıyla dizi ve film müziği sektöründeki bir çok alışkanlığı değiştirdiğini ifade ederek, ''Ben düzeni değiştirmiş oldum. 7 yıldır kare kare çalışıyorum. 7 yıldır böyle. Diziler ertesi güne yetişecekse mutlaka televizyonda çalışırdım. Bana çalışma montajı bitmiş halde gelir, ben de kalan 10 saatlik kısıtlı sürede yayına yetişecek stresiyle müziği yetiştirmeye çalışırım'' dedi. Artık dizilerdeki müzik çalışmalarının ''al, kes, yapıştır, yerleştir'' mantığından sıyrıldığını kaydeden Kırdar, bir diziye yeni bir karakter giriyor ve yeni bir konu işleniyorsa, müziği de ona göre senkronize ettiğini belirterek, şöyle devam etti: ''Doğru olan yapılmaya başlandı ve böylece dizilerin de kalitesi arttı. Filme göre yerleştirilmemiş, bestelenmemiş bir çalışmanın senkronizasyonundan bahsetmek mümkün değil. En iyi çalışmayı yapmak önemlidir, en iyi şarkıyı yapmak değil. Dizide Laz bir karakter varsa kalkıp Ege bölgesinden bir müzik kullanmanız insan beynini sorgulatır. Her bölümü kendim yerleştirdiğim için ''Ertesi gün yayın var diye'' hiçbir programa katılamıyorum. 2005'de haftada 6 dizi yapıyordum. İnanılmaz bir süreçti. Bir şeyleri başlatmış olmak herkesin de sizinle çalışmak istemesi anlamına geliyor'' Yaptığı işi çok benimsediğini ve çalıştığı bir dizi ile aynı gün yayınlanacak başka bir dizi için teklif gelmesi halinde ahlaken kabul etmediğini anlatan Kırdar, ''Kendimle mi yarışacağım? Bu şekilde bir çok beğendiğim dizinin müziğini de yapamadım'' diye konuştu. Yıllardır dizi müzikleriyle popüler bir isim olduğunu ve toplumun her kesimi tarafından merak edildiğini ifade eden Kırdar, ''Yabancı Damat''ın yayınlandığı Yunanistan'da çok büyük ilgi gördüğünü, Kurtlar Vadisi ve Haziran Gecesi'nin ise Ortadoğu'nun en büyük televizyon kanallarından MBC ve Abu Dabi televizyonlarında yayınlanmasıyla 71 ülkede bilinen bir sanatçı haline geldiğini kaydetti. Dizilerin yayınlandığı ülkelerde konserler vermeye hazırlandığını bildiren Gökhan Kırdar, ''Yapılan bir araştırmaya göre bugüne dek yaptığım solo albüm, film ve dizi müzikleri, yayınlandığı tüm ülkelerde 500 milyonluk kitleye ulaşılıyor. Dizilerin yayınlandığı ülkelerde konser vermem benim için de büyük heyecan olacak'' ifadelerini kullandı.