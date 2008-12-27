Dizilerdeki tuhaf yaş farkları

40'lı yaşlardaki kadınları anlatan öykülerin olmadığından yakınan Nurseli İdiz, bazı dizilerde kendinden 10 yaş küçük oyuncuların annesi rolünde oynadığını belirtti ve "Böyle bir komedi var Türkiye'de" dedi.





Saba Tümer'in programına, Can Gürzap ile katılan Nurseli İdiz, 40 yaş üstü kadınlara hikâyeler yazılmamasından yakındı. 80'lerin unutulmaz dizilerinden 'Altın Kızlar'ın Türk versiyonunda oynayacak olan Nurseli İdiz, dizinin orjinalinde 60'lı yaşlarındaki Dorothy'i canlandıracağını söyleyerek "40'lı yaşlara rol yazmıyorlar ben de 60'ları oynuyorum. Yapacak bir şey yok. Ya 20-30 yaş arası hikaye yazılıyor ya da 60'dan sonrası için. Çok enteresan. Hakikaten, bizim yaşlarımızda 40-50 arası, hatta 38'den sonra bile kadına öykü yazılmıyor. Yok hakikaten. Sinemada da yok. Kadın öyküsü olarak bir tane 'Vicdan' çektiler. Başka bir kadın öyküsü de yok sinemada. Bakın, hep erkeklerin yanında yardımcıdır kadın oyuncular" diye konuştu. 47 yaşında olmasına rağmen dizilerde 35 yaşındaki oyuncuların annesini oynadığını belirten İdiz, "Yani 10 yaşında doğurmuş olmam gerekir onları. Böyle bir komedi var Türkiye'de. Mesela benden 20 yaş büyük bir stara benimle aynı rolü teklif edebiliyorlar, arada 20 sene var" diyerek bu konudaki sıkıntısını aktardı.



