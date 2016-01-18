Dizilerdeki erkeklerin kadınlarla derdi ne?

Ekranı yine kadınları 'Ya benimsin, ya toprağın!' benzeri nidalarla 'sahiplenen', sevgililerine, eşlerine ve bazen de diğer aile üyelerine hayatı dar eden erkek karakterler bastı. TV dizileri 'psikopat, şiddet yüklü' erkek karakterden geçilmiyor. En hafifi, kadına 'kendine ait bir eşya muamelesi' çekiyor.

Ekranella yazarları, dizilerde 'kötü koca' formunda karşımıza çıkan ve illallah ettiren; şiddete meyyal erkek karakterleri derledi...

Kendal Şamverdi (Karagül):

Kendal Şamverdi (Mesut Akusta) feodal kötü koca kategorisinde... Âşık olup kaçırarak evlendiği Emine'den fiziksel engelli oğlu Asım doğunca Emine'yi boşayıp genç ve güzel Özlem'e sağlıklı bir erkek çocuk doğurması için resmi nikah yapıyor. Kız çocuğuna hamile kalıp Kendal'ın merdivenden atmasıyla düşük yapan Özlem de gözden düşüyor. Yeğeni Baran'ı 'milli yapmak' için tuttuğu eğreti gelin Sibel'in koynuna kendi giriyor ve Sibel, Kendal'ın oğlu Mehdi'ye hamile kalıyor. Tabii Kendal bu üç kadına da 'kocalık' yapmıyor. Dövüp, sövüp aşağılaması da cabası. Kendal için fıstık fabrikasının ofisindeki masaj koltuğu bile daha değerli. Evlerden ırak, cehenneme direk olsun denilen türde bir erkek karakter...

Haluk Mertoğlu (Güneşin Kızları):

Kendisine sözlükteki 'kötü koca' kelimesinin tanımı diyebiliriz. İlk eşi Sevilay'a ve oğlu Ali'ye uyguladığı duygusal ve fiziksel şiddet kötü koca ve kötü baba olmasına yetip de artarken şu anki karısı Güneş'e 18 yaşındayken tecavüz edenin de o olduğunu öğrendik. Borderline kişlik bozukluğu olan Haluk (Emre Kınay) değil kocalık, evlilik müessesesinin yanına yaklaştırılmaması gereken bir karakter.

Sadrettin Umman (Poyraz Karayel):

Bir mafya babasının oğlu olması evlenmemesi için yeterli bir sebepken, babasının gücü ve onayı için çabalayan Sadrettin (Ali İl) de 'kötü koca' sıralamasında yerini alıyor. Karısı Songül, kısır olan Sadrettin'in korkusuyla, başkasının spermiyle hamile kalacak kadar gözünü kararttı. Mafya alemlerinde işin raconu bu mudur bilinmez, lakin Songül çok matah bir eş olmasa da bu Sadrettin'in psikopat bir kötü koca olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Kürşat (Eve Dönüş):

Karısını en iyi arkadaşıyla aldattığı yetmiyormuş gibi aralarında çıkan kavga sonucunda eline şamdanı kaptığı gibi kadının kafasına geçiriyor. Kadın yere düşüp bayılınca hastaneye götürmek yerine arabanın içine yerleştirilip uçurumdan aşağı atılmasını onaylıyor. Çocuğunu üvey anne zulmüne terkediyor. Ancak rahat duramadığı için, estetik ameliyat olup hayatına eski karısının kardeşi olarak giren eski karısıyla yine yakınlaşıyor. Kürşat (Tardu Flordun), yaptığı kötülüklerin karşılığını bugünlerde zehirlenerek ödüyor sanki.

Can Tekin (İlişki Durumu: Karışık):

Romantik komediden beklenen dört dörtlük âşık koca siluetine tezat bir karakter, Can Tekin (Berk Oktay). Ayşegül ile yaptığı anlaşmalı evlilik süresince hislerinden bir türlü emin olamayıp, Ayşegül'ü duygusal baskı altında bırakarak listemizde kendisine yer buldu. Gerçi dizi, ismiyle müsemma olarak karışık ilişkilerin yansımasını sergilese de kişisel tekamülünü tamamlamamış adamların evlenememesi gerektiğini Can Tekin üzerinden gösteriyor.

Yekta (Yeter):

Beyin cerrahı, başarılı, zengin, saygın bir karakter. Ancak psikopat! Karısına ve çocuğuna duygusal şiddet uyguluyor. O denli tehlikeli ki, karısı ikinci çocuğunu ondan kaçırmak ve gizlemek zorunda kalıyor. Üstelik mağdur ettiği kadınlar yalnız bir tane değil. Süregelen, gizli bir ilişkisi olduğunu da öğrendik. Şimdi öldü sandığı çocuğunun yaşadığını da öğrendi. Kim bilir daha neler yapacak Yekta (Yurdaer Okur).

Tekin (Hatırla Gönül)

Haluk’la koğuş arkadaşı olabilecek kadar sorunlu bir erkek de Tekin. Şiddet uygulamaktan, adam öldürmekten çekinmiyor. Çocuk gibi takıntılı, ne pahasına olursa olsun istediği onun olmalı. Bu bir insan olsa bile... Başarılı bir cerrah olan Tekin’e ameliyat masasında hastaları hayatlarını güvenle emanet edebilir. Ama onunla aynı evde yaşayan karısı bir dakika bile sırtını dönmemeli, tarihi yeniden yazmak dahil, ne yapacağı belli olmaz bu iyi rolü yapan korkunç kocanın.

Emir (Kara Sevda):

Emir’in terapistleri uzun süre uğraştıracak enteresan bir durumu var. Aslında babasıyla annesinin korkunç ilişkilerinin tanığı bir çocuk olarak, dünyanın en iyi kocası olmaya ant içmiş, annesine söz vermiş bir çocuk. Ama o korkunç ilişki Emir’i (Kaan Urgancıoğlu) öyle bir psikopat yapmış ki, bu uğurda kendisini hiç sevmediği besbelli olan bir kadını esir tutabilmek için, o kadının ve ailesinin hayatını mahvetmekten çekinmemiş, çekinmeyecek de.