Diziler çocukları öksüz bıraktı

Ankara Yenimahalle'deki Orhan Eren İlköğretim Okulu ile Rize Kalkandere'deki Atatürk İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencileri, televizyon yayınlarıyla ilgili talep ve şikayetlerini yazdıkları mektupları RTÜK'e gönderdiler.





Ankara ve Rize'deki ilköğretim 4. sınıf öğrencileri istek ve şikayetlerinin yazılı olduğu mektupları RTÜK'e gönderdiler.





Televizyonlarda sadece kendileri için değil aileleri için de eğitici programların yayınlanmasını isteyen ilköğretim öğrencileri, ailelerinin çok fazla televizyon izlemesinden bu nedenle kendilerine vakit ayırmamalarından yakındılar. ''Ailede herkesin bir dizisi var'' diyen çocuklar, bu durumdan öyle sıkılmışlar ki içlerinden bazıları ''teknolojisiz'' bir dünya isteğini mektuplarında dile getirdiler.





Anne ve babalarının onlarla daha fazla ilgilenmesi için RTÜK'ün dizileri kaldırıp yerine belgesel ve eğitici programlar koymasını isteyen çocuklar, ''Büyüklerimiz televizyon bağımlısı oldular. Bizi dikkate almıyorlar. O yüzden dizileri kaldırın yerine belgeseller koyun. Dizilerin yerlerine belgesel ve eğitici programlar koymazsanız evlerde akşam sohbeti diye bir şey kalmaz. Anne babalarımız televizyon kötü diyorlar ama şimdi kendileri televizyon bağımlısı oldular'' sözleriyle tepkilerini mektuplarına aktardılar.





Mektuplarda ilginç isteklerde de bulunan öğrencilerden bazıları, ''Televizyonlar 21.30'da kapansın çünkü aile bağlarımızın kopmasını istemiyorum'', ''iyi uykular çocuklar reklamını kaldırın onun yerine hiç uyumayın çocuklar yazın'' dediler.





Evlenme programları kaldırılsın





Öte yandan mektuplar arasında çocukların en çok dile getirdikleri bir diğer istek de televizyonlarda ''evlenme programlarının'' kaldırılması oldu. Bazı programların ''çok terbiyesiz'' olduğunu belirten öğrenciler, şiddet içeren filmleri ''psikolojilerini bozduğu için'' ekranlarda görmek istemediklerini ifade ettiler.





Televizyon kanallarında şiddetli, vurucu, kırıcı, küfürlü ve çocuklara uygun olmayan filmler ve diziler yayınlandığını hatırlatan çocuklar, ''Senden bu tür film ve dizilerin yayınlanmamasını istiyorum. RTÜK amca, bu yazdıklarım kulağına küpe olsun'' dediler.





''Korkunç'' programlardan da rahatsız olan çocuklar, RTÜK'ten çizgi filmlerin, komedi filmlerinin, çocuk programlarının ve hayvanların yaşantılarını anlatan belgesellerin daha çok yayınlanmasını istediler.





Bilgisayar oyunlarını çok seven bazı çocuklar ise ''RTÜK Amca''yı birlikte bilgisayar oynamaya davet ettiler.



