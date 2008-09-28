Diziler 'aileye' tehditmiş!

Son dönemlerin popüler yerli dizi karakterleri Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü’nü rahatsız etti. Akşam gazetesinden Didem Gedik'in haberine göre Kurumun yayın organı Aile ve Toplum Dergisi’nde yer alan çalışmada, Yaprak Dökümü’nün ‘Ferhunde’si, Avrupa Yakası’nın ‘Makbule’si ‘toplumsal yaşamı riske sokan’ karakterler olarak nitelendirildi.



Devlet Bakanı Nimet Çubukçu’ya bağlı kurumun üç ayda bir çıkan dergisinde yer alan ‘Aile Kurumuna Yönelik Güncel Riskler’ adlı yazıda, son yıllarda aileye ilişkin yapılan araştırmalar, boşanmalar, evlilik dışı ilişkiler, eşcinsel beraberlikler, çocuk gibi konular indelenerek popüler dizilere ilişkin ilginç tespitlerde bulunuldu.



Dr. Ünal Şentürk tarafından kaleme alınan yazıda, “Dizilerdeki kahramanların, boşanmış, eşinden ayrı yaşayan, bekâr kalan, sadece çocuklarıyla yaşamını sürdüren, nikahsız yaşayan, sözüm ona kendi başına yeten veya ayakları üzerinde durabilen kişilerden oluşması, izleyici bağlamında arzu edilmeyen davranış modelleri yaratarak toplumsal yaşamı riske sokmaktadır” denildi.







Evlen ama boşanma



Buna göre, eşi hapishanede olan ve patronuyla ilişki yaşayan Yaprak Dökümü’nün ‘Ferhunde’si, kardeşinin sevgilisinin babasından hamile kalan Kavak Yelleri dizisinin ‘Canan’ı, eşi İzzet’ten boşanıp, dayısının evini eski flörtü Burhan’la paylaşan Avrupa Yakası’nın ‘Makbule’si, Aile Araştırma Genel Müdürlüğü için ‘toplumsal yaşamı riske sokan karakterler’den sadece birkaçı.





Ferhunde boşanmasın!



DR. Ünal Şentürk, aile ve toplumsal yaşam için risk olarak gördüğü dizi kahramanlarının ‘boşanmaması, mutlaka evli olması’ şart. Yazıda, bu durum şöyle anlatılıyor: “Günümüzde izlenme rekorları kırarak oldukça popülerleşen dizilerin büyük bölümünde boşanma, yalnız yaşam, ‘sivil evlilik’ diye tanıtılan nikahsız birliktelikler olağan bir durum gibi gösterilmekte ve durumların diğer yönleri dikkate alınmamaktadır. Bu ise aile kurumuna yönelik olumsuz sonuçlarıyla beliren risk oluşumları normalleştirmektedir. Halkın beğenisine ve ilgisine sunulan yayınların, toplumun değerleri, kabulleri ve beklentileriyle örtüşmesi oldukça fonksiyonel olmaktadır.”



Eski sevgililer aynı evde



Avrupa Yakası’nın Makbule’si eşi İzzet’ten boşanıp, dayısının evine taşındı. Ama evde eski flörtü Burhan Altıntop da kalıyor.



Reşat Nuri yazdı, TV’de ‘Dallas’ oldu



Yaprak Dökümü’nün ilk bölümlerinde Şevket, evli Ferhunde’ye aşık oldu. Ferhunde, kocasından boşanınca evlendiler. Oğuz ilk önce Necla ile sonra Leyla ile birlikte oldu. Leyla’yı hamile bıraktıktan sonra tekrar Cem ile evlilik hazırlığında olan Necla ile kaçtı. Oğuz bu arada tuzak kurduğu patronunun karısı Ceyda’yı hamile bıraktı. Necla, Oğuz tarafından terk edilince evine geri döndü ve eski nişanlısı Cem ile evlendi. Leyla, psikoloğunun kocası Avukat Can ile yakınlaştı. Şevket hapse düşünce evi terk eden Ferhunde patronu Levent ile ilişkiye girdi.



Kim kiminle birlikte oldu?



Oğuz: Ceyda,



Leyla, Necla



Necla: Oğuz, Cem



Leyla: Oğuz, Can



Ferhunde: Şevket, Levent



Ceyda: Yaman, Oğuz







Aile ‘cinsel ilişki’ için kurulur



Dergİde, aile “her yetişkinin cinsel ihtiyacını en kabul edilebilir şekilde karşılamaya imkan tanıyan” olarak nitelendirilerek bu yönüyle toplum geleceğinin sağlandığı belirtildi. Yazıda şu tespit de yapıldı: Ancak sağladığı faydalarla, aile, boşanmaların, tek ebeveynli ailelerin, evlilik ve çocuk sahibi olmaya karşı duruşların, eşcinsel evliliklerin ve nikahsız birlikteliklerin artmasıyla bir kriz yaşamaktadır.



Kavak Yelleri



Dünyaca ünlü Amerikan gençlik dizisi Dawson's Creek'ten uyarlanan Kavak Yelleri, İstanbul-Urla arasında yaşanan aşkları ve yasak ilişkileri anlatıyor. Aslı'ya aşık olan iki arkadaş Deniz ve Efe... Deniz'in babası Murat'tan hamile kalan, Aslı'nın ablası Canan.



Sonbahar



Kocasının uyuşturucu kuryesi olduğunu yıllar sonra mafya tarafından infaz edildikten sonra anlayan ve tabutuyla Almanya'dan Türkiye'ye dönmek zorunda kalan genç ve güzel Sabiha, kocasının Memo adlı gayrımeşru bir çocuğu olduğunu öğrenir. Kendi öz kızının sorunları, aile baskısı ve geçim derdiyle boğuşan Sabiha tüm zorluklara rağmen küçük Memo'ya sahip çıkar.







