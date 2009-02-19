Dizideki rolle benim hayatımın ilgisi yok

'Suna' ile kıyaslayamam

'Cam Kırıkları' isimli dizide rol alan Nursel Ergin, yakıştırmaların aksine, rolün kendi hayatından farklı olduğunu söyledi.'Var mısın Yok musun' yarışmasıyla tanınan Nursel Ergin, 'Cam Kırıkları' dizisi ile oyunculuğa adım attı. Çocukluğu yetimhanede geçen Ergin, dizideki hikayenin kendi hayatıyla ilgili olmadığını söyledi.Sabah'ın haberine göre; 'Cam Kırıkları'nda çocuk yuvasında yaşayan 'Suna'yı canlandıran Nursel Ergin, karakterle arasındaki farkları şöyle sıraladı: "İnsanlar kendi hayatımı oynadığımı sanıyor ama ben 11 yaşında amcamlar tarafından yuvadan alındım. 'Suna' karakteri ise hayatı boyunca orada kalmış... Ben çok mutlu ve hiçbir şeyden habersiz, hayatından memnun bir çocuktum. Suna ile kıyaslayamam bile! Ben ailemi tanıyorum ama Suna bilmiyor..."