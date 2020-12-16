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Dizide verilen telefon numarası gerçek çıktı: Gece uygunsuz fotoğraf yolluyorlar

16 Aralık 2020 17:29

Ordu’da yaşayan Erol D. ‘Yemin’ adlı dizinin Fas’ta yayınlanan bir bölümünde oyuncunun aradığı telefon numarasının kendisine ait olduğunu iddia ederek yapımcı şirkete dava açtı. Erol D. “Fas vatandaşları, beni dizideki oyuncu sanarak geceleri uykumdan uyandırıp uygunsuz fotoğraf gönderiyor. Bu yüzden eşim ile sorun yaşıyoruz” dedi.

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