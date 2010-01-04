T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

'Dizi teklifi gelmiyor'

Yıldız Kenter: 'İnşallah bir teklif gelir ve oynarım'

04 Ocak 2010 02:00

T24- Yıldız Kenter, televizyon dizilerinde oynamaya her zaman hazır olduğunu söyledi. "Yaşımızla ilgili roller yazılmıyor" diyen usta oyuncu, kendisine dizi teklifi gelmediğinden yakındı.

Gazete Habertürk de yer alan habere göre,  Kenter,  "İnşallah bir teklif gelir ve oynayabilirim. Benim yaşıma gelmiş bir oyuncuya dizilerde rol düşmüyor. Yaşımla ilgili de roller yazılmıyor galiba.Bugünlerde 'Kraliçe Lear 'adlı tiyatro oyununu sahneleyen Kenter,mesela   'Kraliçe Lear'in yazarı,oyunu yaşlı bir oyuncu arkadaşı için yazmış. O yüzden de tam bana göre bir oyun diyorum" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ya sen ne yaparsan yap biz bu Kanal...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24