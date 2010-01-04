'Dizi teklifi gelmiyor'

T24- Yıldız Kenter, televizyon dizilerinde oynamaya her zaman hazır olduğunu söyledi. "Yaşımızla ilgili roller yazılmıyor" diyen usta oyuncu, kendisine dizi teklifi gelmediğinden yakındı.



Gazete Habertürk de yer alan habere göre, Kenter, "İnşallah bir teklif gelir ve oynayabilirim. Benim yaşıma gelmiş bir oyuncuya dizilerde rol düşmüyor. Yaşımla ilgili de roller yazılmıyor galiba.Bugünlerde 'Kraliçe Lear 'adlı tiyatro oyununu sahneleyen Kenter,mesela 'Kraliçe Lear'in yazarı,oyunu yaşlı bir oyuncu arkadaşı için yazmış. O yüzden de tam bana göre bir oyun diyorum" dedi.