Dizi setinden yüzde "120" bursla Harvard'a

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Ece Hakim, Harvard Üniversitesi'ni bursla kazandı. Ece Hakim önümüzdeki yıl Harvard Üniversitesi'nde Psikoloji okuyacak. Deniz Çakır, Hakim'in bu başarı için bir mesaj yayınlarken "Kıymetlimiz, bitanemiz... Ece'miz Harvard'ı kazandı.. hem de yüzde 120 bursla..." ifadesini kullandı.

NTV'de yer alan habere göre, dizide Meryem karakterine hayat veren Deniz Çakır, Ece Hakim'in Harvard'ı burslu kazanması üzerine sette bir kutlama düzenledi.

Çakır ayrıca Hakim'in bu başarı için bir mesaj yayınladı: "Kıymetlimiz, bitanemiz... Ece'miz Harvard'ı kazandı.. hem de yüzde 120 bursla... Hem de gece gündüz sette çalışıp kıyıda köşede hep ders çalışarak... Ve iki taraftan da hiç taviz vermeden... O kadar duygulandım ki.. Ve şu zor günlerde içim umutla doldu.. Sen çok güzel işler yapıcaksın Ece.. Aydınlığını, ışığını, enerjini hepimize bulaştır... Gurur duyuyorum seninle güzel kuzum..."

Dizinin İlyas'ı Ozan Akbaba ise 18 yaşındaki Hakim'i başarısından dolayı şu ifadelerle kutladı:

"Setteki yoğun çalışma temposuna rağmen bulduğu her fırsatta ders çalıştı, testler çözdü, soru sordu, tezler hazırladı. Hedefine her defasında biraz daha yaklaştığından emindik elbette ama arada bir karamsarlığa düştüğü de oldu. Hastane sahnelerinden birini çekerken aynı koridorda oturmuş, setin hazırlanmasını bekliyoruz. 'Çok yoruldum, galiba yeterince çalışmadım, kazanamamaktan korkuyorum' diye iç çekti.. Ben de neyime güveniyorsam artık 'Kazanacağından eminim, yeter ki enerjini düşürme, negatif düşünme, hakettiğin şeyi alacaksın' dedim. Ve Ece Hakim artık bir Harvard öğrencisi... "

Arda Turan'dan tebrik

Futbol kariyerine İspanya'nın Barcelona takımında devam eden Turan'da Hakim'i tebrik etti:

"Hem çalışarak hemde okunabileceğini hemde istenirse Harvard'ın yüzde yüz burslu kazanılabileceğini insanların hayal etmesi gerektiğini imkansız diye bir şey olmadığını bize tekrardan gösterdiğin ben dahil bizlere çok güzel örnek olduğun için sonsuz teşekkürler... Ülkemin insanın gücünü enerjisini yeteneğini azmini temsil ediyorsun umarım hayırlı hayatın hayırlı bir kariyerin olur ve ülkene dalında büyük katkı sağlarsın... Seni yetiştiren ailenin ellerinden öpüyorum.. sevgili dostum güzel insan Raci abiye Bahadır Özdener'e, Onur Tan'a ve Oktay Kaynarca başta olmak üzere sana kim orada gözü gibi bakıryorsa bütün set ekibine teşekkür ediyorum. Yolun açık olsun abicim..."

Ece Hakim'in ajansı Gaye Sökmen de oyuncusu için açıklama yaptı:

"Oyuncumuz Ece Hakim Harvard Üniversitesi'nde! Başarılı eğitim hayatı ile aynı anda beraber götürdüğü oyunculuk deneyimi Ece Hakim’e Harvard’da %100 burslu okuma imkanı sağladı. Ece Hakim 2017 yılı itibariyle Harvard Üniversitesi'nde Psikoloji okuyacak. Tebrik ederiz"

Ece Hakim kimdir?

Ece Hakim 1998 tarihinde İstanbul’da doğdu. Lise eğitimini Üsküdar Amerikan Lisesi'nden tamamladı. Oyunculuk mesleğine yeteneği olduğunu fark eden ailesi tarafından oyuncu olması için yönlendirilen Hakim, bu sayede günümüzdeki popüleritesini yakaladı. İlk olarak ‘Anlat İstanbul’ adlı projede rol aldıktan sonra daha birçok projede rol almaya devam etti. Hakim'in Umutsuz Ev Kadınları dizisindeki Gamze rolüyle yıldızı parladı.

Ece Hakim'in rol aldığı projeler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Zeyno

Umutsuz Ev Kadınları - Gamze

Aşk ve Ceza - Lara

Gece Gündüz - Lale

Avrupa Yakası - İlksen

Kelebek Çıkmazı - Şeyda

İyi ki Varsın - Aymelek

Candan Öte - Küçük Gülen

Yağmur Zamanı - Naz