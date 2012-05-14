Dizi setinde yaşadığı aşkı gerçek hayata da taşıdı

Mahsun Kırmızıgül’ün küçük gelinlerin dramını anlattığı “Hayat Devam Ediyor” dizisinin oyuncuları Yasemin Allen ile Onur Tuna sette yaşadıkları aşkı gerçek yaşama da taşıdı.

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, İngiliz asıllı ünlü şarkıcı Suna Yıldızoğlu’nun kızı olan Allen, Tuna ile dün öğlen Bebek’teki Happily Ever After’a el ele geldi. Beraber yemek yiyen çiftten Allen, bir ara sevgilisi Tuna’nın cep telefonuyla fotoğrafını çekti. Yemeklerini bitirdikten sonra görüntülendiklerini fark eden çift, hızla kalkıp mekândan uzaklaştı. Bu sırada gazetecilerin “Dizideki gibi gerçekte de sevgilisiniz, ilişkiniz ne zaman başladı?” sorusuna Tuna, “Yan yana olmamız, sevgili olmamız anlamına mı geliyor?” karşılığını verdi.

İlişkileri kısa sürdü

Gazetecilerin “Sizi el ele ve samimi şekilde gördük” cevabının ardından ise Tuna, sessiz kalmayı tercih etti. Onur Tuna’nın, Yasemin Allen ile ilişkisini Mahsun Kırmızıgül’den dolayı gizlemeye çalıştığı ortaya çıktı. 23 yaşındaki Allen geçen aylarda bir sergide tanıştığı Kırmızıgül ile kısa süren bir ilişki yaşamıştı. Kırmızıgül daha sonra Allen’a “Hayat Devam Ediyor” dizisi için Burcu Esmersoy’a teklif ettiği Pelin karakterini önermiş ve ikili beraber çalışmaya başlamışlardı.



Dizinin oyuncularından özel hayatlarıyla gündeme gelmemelerini özellikle şart koşan Kırmızıgül’ün bu kez aynı zamanda eski sevgilisi olan Allen ile başka bir oyuncusunun aşk yaşamasına ise ne tepki göstereceği merak konusu oldu.



