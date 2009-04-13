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Dizi setinde taciz iddiası

"Zoraki Başkan" dizisinin yapımcısı Nihat Özcan, Selen Görgüzel'in taciz iddialarıyla ilgili açıklama yaptı

13 Nisan 2009 03:00


Sinop'ta çekimleri süren "Zoraki Başkan" dizisinin yapımcısı Nihat Özcan, dizi kadrosundan çıkarılan Selen Görgüzel'in taciz iddialarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Zoraki Başkan dizisi, devletin kanalına milletin parası ile tarafımıza yaptırttılan bir dizi. Dizi bu aşamaya gelinceye kadar yüzlerce hassas denetim ve onaydan geçti. Birçok insanın emeği ve katkısı var. Böyle hassas bir noktada atılan iftira beni ve tüm ekibi derinden sarstı.

Olayın iç yüzü de şöyledir: Selen Hanım diziye son gün eklendi. Daha birinci bölümde önce rolüyle ilgili sorunlar ve daha sonra setteki olan gayriahlaki davranışları dikkat çeker hale geldi. Büyük-küçük ilişkilerine sığmayan saygısızlıkların üzerine, Kurtlar Vadisi dizisindeki çekimini bahane ederek seti terk etmesi bardağı taşıran son damla olmuştur ki, daha sonra Kurtlar Vadisi dizisi yönetmeninden öğrendiğim kadarıyla ifade tamamen yalandır. Bunun üzerine tarafımdan işine son verilmiştir. Ne Ferdi abinin,ne ben veya ekibimden birinin tacizi söz konusu bile olamaz. Selen Hanım eğer bir tacize uğradıysa hemen devletin mahkelerine gidebilirdi. Ama amacı gündeme gelmek ve diziye, ekibe ve bizlere zarar vermek olduğundan iftira yolunu seçmiştir. Tüm ahlaki değerlere saygılı makamlardan ve kişilerden anlayış ve destek beklemekteyiz."

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