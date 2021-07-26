Dizi setinde 9 kişinin Koronavirüs testi pozitif çıktı

Tolgahan Sayışman'ın yapımcılığını üstlendiği Sınır dizisinin setinde Aslıhan Karalar'ın da aralarında olduğu 9 kişi Koronavirüs'e yakalandı.

Dizinin ekibinde aralarında Aslıhan Karalar'ın da olduğu 9 kişinin test sonuçları pozitif çıkınca Balıkesir Dursunbey'de yapılan çekimler durduruldu.

TV100'de yer alan habere göre, tüm ekibe yeniden test yapıldı. Müge Uğurlar'ın yönettiği dizide Miray Akay, Aslıhan Kapanşahin, Aslıhan Karalar, Cansu Sabancı, Sedef Çalışır, Çağla Boz, Burak Altay, Erdem Şanlı, Burcu Binici , Mert Altınışık, Canan Ekinci, Gamze Dar ve Aylin Kabasakal rol alıyor.